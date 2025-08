"Niente più cassonetti puzzolenti sulla via Aurelia: ora tutto è più ordinato"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Tra i tanti mugugni, vorrei spezzare una lancia a favore del nuovo servizio di raccolta rifiuti".

"Vivo a Zinola, in un condominio di 4 civici con oltre 60 famiglie, e abbiamo la nostra isola di raccolta con le scadenze che tutti noi rispettiamo. Finalmente sono spariti quegli enormi cassonetti lungo la via Aurelia, antiestetici e puzzolenti, in cui la gente — anche di passaggio, in auto — versava di tutto. Ora le cose sono più ordinate".

"Se ho un appunto da fare, è la mancanza di una previsione su dove i turisti di passaggio possano gettare la spazzatura. Ovviamente finiscono per lasciarla in strada, vicino alle campane del vetro o ai pali della luce: e questa sì, è una grave mancanza che Sea.S non ha previsto e a cui dovrebbe rimediare".

Mario di Zinola