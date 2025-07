Savona, tra differenziata e Pums una cittadina: "Si pensa a progetti faraonici mentre la città sprofonda"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da una cittadina savonese contenente alcune riflessioni sul Piano della Mobilità sostenibile.

"Qui oramai si sta rasentando la follia; avevamo proprio bisogno di questi progetti faraonici.

Savona sta sempre più sprofondando e il sindaco pensa agli otto ascensore e ai 15 minuti per raggiungere il centro città. Per lui è fattibile visto dov'è residente.

E tutto questo perché il nostro, ahimè, incapace sindaco non sa più cosa fare per riemergere dal pozzo profondo in cui lo hanno gettato la sua permalosità e il suo ostinato non voler tornare indietro sulle disastrose decisione già prese.

Già decidere di ricandidarsi la dice lunga. E' ora di finirla, poniamo termine a questo andazzo.

Emma"