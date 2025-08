"Con un Gelato regali un sorriso": torna l’iniziativa della Fondazione ANT Albenga

Anche quest’anno ad Albenga torna la dolce iniziativa solidale “Con un Gelato regali un sorriso”, promossa dalla Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e giunta con orgoglio alla decima edizione. Per tutto il mese di agosto, alcune gelaterie della città parteciperanno a una vera e propria maratona del gelato solidale, devolvendo una percentuale del loro incasso a sostegno dei progetti oncologici gratuiti promossi dalla Delegazione ANT di Albenga.

L’iniziativa prenderà il via lunedì 4 agosto e coinvolgerà, a rotazione settimanale, tre gelaterie storiche della città, che hanno scelto di rinnovare il proprio impegno a fianco della Fondazione: dal 4 al 10 agosto sarà protagonista Crema Gelateria Artigianale, in Via Dalmazia 55; dall’11 al 17 agosto toccherà a Cioccogelato, in Piazza IV Novembre 6; infine, dal 18 al 24 agosto, chiuderà la maratona Festival des Glaces, in Viale Italia 47.

“Per festeggiare i dieci anni della manifestazione abbiamo deciso di premiare le Gelaterie storiche che ci sostengono fin dalla prima edizione”, ha raccontato Cristina Pavanelli, Presidente della Delegazione ANT di Albenga. “Ci dispiace che alcune gelaterie locali quest’anno non abbiano potuto proseguire l’iniziativa, ma siamo fiduciosi che in futuro altre attività artigianali vorranno unirsi a noi con entusiasmo”.

Ma le sorprese non finiscono qui: chi si recherà presso il Charity Point “Da Cuore a cuore”, in Via Roma 46 ad Albenga, mostrando lo scontrino di una delle gelaterie aderenti all’iniziativa, riceverà in regalo un simpatico gadget offerto dalle Volontarie ANT, come segno di riconoscenza per aver contribuito alla causa.

Per chi volesse conoscere meglio i numerosi progetti portati avanti dalla Fondazione ANT sul territorio ligure, è possibile visitare il Charity Point di Via Roma 46, oppure seguire le attività sulle pagine social: Facebook “ANT in Liguria” e Instagram “merc_ant_ino.albenga”.