Savona, dal Miur 5 milioni per trasformare l'ex ostello del Priamar in residenza universitaria

Arriva un’importante iniezione di risorse per il diritto allo studio in Liguria, segnatamente nel savonese: il Ministero per l’Università e la Ricerca ha stanziato oltre 5 milioni di euro a favore di Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, per finanziare la ristrutturazione dell'ex ostello del Priamar, a Savona, destinato a diventare una residenza universitaria da 40 posti letto.

A dare l’annuncio è il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, che sottolinea la portata del provvedimento: “Si tratta di un provvedimento importante che questo territorio aspettava da tempo, che si concretizza grazie all’impegno del governo Meloni e del ministro Bernini. Un passo significativo che smentisce coi fatti la sinistra sempre pronta ad accusare l’esecutivo di procedere solo a tagli sulla ricerca e il diritto allo studio che sono e restano invece priorità di questa maggioranza”.

A confermare l'attesa di tale provvedimento anche l'assessore regionale alla Scuola e all’Università Simona Ferro: “La notizia dello stanziamento - dice in una nota - per ampliare l’offerta di posti letto dedicati agli studenti universitari di Savona è molto positiva, la aspettavamo da tempo. Ringraziamo pertanto il ministro Bernini per l’assegnazione dei fondi per realizzare nuovi posti letto per gli studenti che verranno collocati al Priamar. A questi se ne aggiungeranno altri previsti nei prossimi mesi che ci consentiranno di raddoppiare l’offerta e rispondere così alla crescente domanda dei ragazzi e delle ragazze che sempre di più vengono a studiare in Liguria”.

Il progetto rappresenta un tassello per potenziare l’offerta abitativa per gli studenti universitari, in un’area come Savona, dove la richiesta di alloggi a prezzi calmierati è in costante crescita. La struttura, una volta ristrutturata, sarà gestita da Aliseo nell’ambito delle politiche regionali per il diritto allo studio.