Il porto di Andora accoglie Claudio Chiappucci, il leggendario “El Diablo”

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di sport, ciclismo e grandi storie di vita. Il 9 agosto 2026, alle ore 18.30, il porto turistico di Andora ospiterà Claudio Chiappucci, uno dei più grandi protagonisti del ciclismo mondiale degli anni Novanta, in occasione della presentazione del suo libro “I Luoghi del Diablo”.

L’incontro è organizzato dall’A.M.A. – Azienda Multiservizi Andora S.r.l., società partecipata del Comune di Andora, con il patrocinio del Comune di Andora, ed è ospitato nel Circolo Nautico Andora, nell’ambito delle iniziative culturali e di promozione del territorio dedicate ai cittadini e agli ospiti della città.

A dialogare con il campione saranno i giornalisti Monica Napoletano e Luca Galtieri, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra ricordi, imprese sportive, aneddoti e racconti di una carriera entrata nella storia del ciclismo.

Nato a Uboldo il 28 febbraio 1963, Claudio Chiappucci ha conquistato il cuore degli italiani grazie al suo stile di corsa spettacolare, coraggioso e generoso. Soprannominato “El Diablo”, è diventato il simbolo di un ciclismo fatto di attacchi da lontano, imprese impossibili e montagne affrontate senza paura.

Indimenticabile il 18 luglio 1992, quando nella tredicesima tappa del Tour de France, da Saint-Gervais a Sestriere, firmò una delle imprese più straordinarie della storia del ciclismo moderno: una fuga epica di 192 chilometri, di cui 125 completamente in solitaria, conclusa con una vittoria entrata per sempre nella memoria degli appassionati.

Fu una giornata che fermò l’Italia.

In un’epoca senza social network e senza internet, il passaparola fece il resto. Radio e televisione raccontavano in diretta quell’impresa destinata a diventare leggenda. Nei bar si interrompevano le conversazioni, le famiglie correvano davanti al televisore, gli stabilimenti balneari spostavano gli schermi fino alla spiaggia, gli alberghi riunivano gli ospiti nelle hall, perfino sui traghetti diretti verso Sicilia e Sardegna tutti seguivano con il fiato sospeso quella cavalcata straordinaria.

Come ha ricordato lo stesso Chiappucci:

“Nel 1992 non c’erano i social e nemmeno internet. Ero io il social network in quel momento.”

Una frase che racconta meglio di qualsiasi statistica il rapporto speciale che il campione lombardo seppe creare con milioni di italiani.

Nel corso della sua carriera Chiappucci è stato protagonista anche al Giro d’Italia e alla Vuelta a España, conquistando vittorie di tappa, podi prestigiosi e lasciando un segno indelebile nella storia del ciclismo internazionale.

L’appuntamento di Andora rappresenta un’occasione unica per incontrare da vicino uno degli atleti più amati dello sport italiano, ascoltare il racconto delle sue imprese e scoprire il libro I Luoghi del Diablo, un viaggio tra ciclismo, territori, emozioni e ricordi.

L’ingresso è libero. Gli applausi, per un campione che ha scritto pagine indimenticabili dello sport italiano, saranno il tributo più bello.



