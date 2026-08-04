Viabilità ad Albenga, Comune e Provincia fanno il punto: rotatorie, semafori intelligenti e sicurezza stradale

Nella giornata di oggi, presso la sede della Provincia di Savona, si è svolto un incontro operativo al quale hanno partecipato, per il Comune di Albenga: il presidente del Consiglio comunale con delega alla frazione di Campochiesa, Alberto Passino; la dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing. Franca Briano; la vicecomandante della Polizia Locale, primo commissario Maria Teresa Bonavita; e il responsabile dell'Ufficio Viabilità e Traffico, commissario superiore Paolo Lavagna. Per la Provincia di Savona erano presenti il presidente Pierangelo Olivieri, i consiglieri provinciali Massimo Niero (in videocollegamento), Matteo Mirone, delegato alla Viabilità per l'Area del Ponente, e Diego Distilo, delegato ai Lavori Pubblici, oltre al dirigente dell'Ufficio Tecnico, ing. Danilo Burastero.

Nel corso della riunione sono stati analizzati i principali interventi ritenuti strategici per incrementare la sicurezza della circolazione e rendere più funzionale la rete viaria dell'area.

Tra i temi affrontati figurano: il perfezionamento della progettazione della rotatoria in sostituzione dell'attuale impianto semaforico all'intersezione tra la S.P. 3 Ceriale-Cisano e la S.P. 39 Albenga-Campochiesa, nel tratto esterno al centro abitato, nodo particolarmente importante sia per gli spostamenti dei residenti sia per il transito dei mezzi pesanti; la previsione dell'installazione di un nuovo impianto semaforico intelligente all'incrocio di Regione Campore, in prossimità dell'ex polveriera di San Giorgio, teatro recentemente di un grave incidente stradale; la sistemazione definitiva dello svincolo sulla S.P. 39 con la strada di Regione Rapalline, per rendere strutturale la soluzione sperimentale introdotta nel febbraio 2025 con il posizionamento dei jersey; la progettazione e il già avviato iter della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 3 e la Strada Statale 582 nel territorio di Cisano sul Neva, intervento che coinvolge anche il Comune di Albenga quale ente confinante; interventi di miglioramento della sicurezza lungo la strada provinciale S.P. 6 che collega San Fedele a Lusignano, opera per la quale la Provincia ha già stanziato le necessarie risorse (200 mila euro).

«La Provincia di Savona è attenta alle problematiche di tutti i 69 Comuni del territorio e, in questo caso, di Albenga, che presenta diverse criticità da tempo irrisolte. Insieme al consigliere delegato alla Viabilità per l'Area del Ponente, Matteo Mirone, e ai consiglieri interessati per territorialità, Franca Giannotta (Alassio) e Demis Aghittino (Loano), ce ne stiamo occupando con la massima attenzione e il passaggio di oggi testimonia la volontà di proseguire lungo un percorso operativo finalizzato a dare risposte concrete ai cittadini. La Provincia, pur nella sua natura di ente di secondo livello, mantiene un rapporto diretto con le comunità e con i loro rappresentanti, raccogliendone le istanze e attivandosi sempre con un approccio istituzionale improntato alla collaborazione e scevro da logiche di appartenenza politica. L'obiettivo comune è uno solo: affrontare le problematiche reali dei cittadini e lavorare insieme per migliorare la sicurezza, la funzionalità dei servizi e la qualità della vita del nostro territorio», dichiara il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Diego Distilo.

Afferma il presidente del Consiglio comunale di Albenga con delega alla frazione di Campochiesa e agli Affari Generali dell'ente, Alberto Passino: «Nel corso del 2025 abbiamo avviato un percorso di analisi complessiva sulla viabilità della frazione di Campochiesa. In occasione dell'intervento realizzato a fine febbraio 2025, quando sono stati posizionati i jersey nel crocevia tra la S.P. 39 e l'intersezione con strada Regione Rapalline, ci eravamo assunti l'impegno di affrontare in modo strutturato alcune delle principali criticità presenti sul territorio. L'incontro di oggi rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: insieme alla Provincia abbiamo esaminato in maniera organica le principali problematiche che interessano la S.P. 3, la S.P. 39 e la S.P. 6, individuando una serie di interventi che, una volta realizzati, potranno migliorare significativamente la sicurezza stradale e la fluidità del traffico. Ringrazio il presidente Olivieri, i consiglieri provinciali e gli uffici tecnici per la disponibilità e la collaborazione dimostrata. Il confronto costante tra gli enti è fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini e al territorio».