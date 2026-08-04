Al via "Musica in Chordis" 2026: quattro concerti inseriti nei luoghi simbolo del Finalese

Dal 7 al 30 agosto torna la rassegna “Musica in Chordis: voci e armonie nelle chiese del Finalese". Quattro appuntamenti di grande prestigio musicale ambientati tra complessi medievali, fortezze secentesche e chiesette a strapiombo sul mare. Concerti sempre alle ore 21:15.

La rassegna, inserita nel progetto regionale "Musica nei Castelli di Liguria" e realizzato in collaborazione con il Comune di Finale Ligure, la Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e l'Associazione Culturale Corelli Musica, propone per il mese di agosto quattro serate d'eccezione. Ciascun evento si terrà in un sito storico di straordinaria bellezza, offrendo al pubblico un'esperienza d'ascolto immersiva e suggestiva.

Inizierà il venerdì 7 agosto a Calvisio) presso la Chiesa nuova di SS. Cornelio e Cipriano con il concerto del TRIO AUREA VOX dal titolo "Di tanti palpiti" Il programma presenterà un dialogo raffinato tra voce, flauto e arpa con arie, canzoni e sonate su musiche di Bach, Rossini, Ponchielli, Tosti, Saint-Saëns e Naderman. L’ensemble è composto dal Mezzo Soprano Daniela Pini, d Fulvio Fiorio al flauto e da Davide Burani all’arpa classica. Tutti musicisti di rilievo internazionale con centinaia di concerti e numerose incisioni discografiche.

Continuerà il venerdì 14 agosto presso il Castel San Giovanni a Final Borgo, imponente fortezza secentesca eretta dagli Spagnoli lungo il crinale collinare che domina lo storico borgo di Finalborgo. Raggiungibile a piedi tramite l'antica Strada Beretta, offre una vista panoramica spettacolare racchiusa da alte mura storiche.

Qui un trio guidato dal famoso mandolinista Carlo Aonzo, insieme a Renzo Luise alla chitarra e Fabio Rinaudo alla cornamusa, proporranno un particolare concerto intitolato "Paganini, le osterie e l'amandorlino" Un affascinante viaggio musicale tra tradizione, salotti e l’anima popolare di un genio. Questo specifico appuntamento fa parte dell'esclusivo percorso di concerti "Dove le arti si incontrano", un'iniziativa culturale d'area inserita e promossa all'interno della prestigiosa Rete dei Musei della Provincia di Savona, volta a far dialogare la musica dal vivo con le collezioni e l'identità dei poli espositivi locali e promosso dalla Fondazione De Mari.

Il percorso continuerà presso la Fortezza di Castelfranco il giovedì 27 agosto a Finale Ligure. Grande struttura difensiva abbarbicata sull'altura del Gòttaro, costruita dalla Repubblica di Genova e potenziata nel XVII secolo, ospiterà il concerto dedicato al Tango Nuevo del BOSSO CONCEPT:"Le stagioni dell'angelo... Bosso rilegge Piazzolla"

Un omaggio intenso e originale alle dinamiche e passionali composizioni di Astor Piazzolla con Ivana Zecca (clarinetto), Davide Vendramin (bandoneón), Jorge A. Bosso (violoncello) e Andrea Grossi (contrabbasso).

Il percorso si concluderà Domenica 30 agosto a Varigotti presso la Chiesa medievale di San Lorenzo. Una chiesetta di origine benedettina arroccata sulle pendici montuose di Punta Crena, a strapiombo sulla celebre Baia dei Saraceni. Un luogo antico e di profonda pace spirituale, dove è stato rinvenuto anche un sarcofago romano del IV secolo. IL suono antico della cornamusa risuonerà in questo luogo millenario. Il Fabio Rinaudo, accompagnato da Julyo Fortunato alla fisarmonica, presenterà un concerto dedicato al repertorio dell’antica tradizione musicale del centro Francia e del nord Italia. I musicisti rappresentano figure di eccellenza nel panorama della musica tradizionale in Italia.

L'ingresso ai concerti è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della capienza delle singole aree storiche. Data la particolarità e la storicità dei siti (alcuni dei quali raggiungibili tramite brevi percorsi pedonali in pendenza), si consiglia al pubblico di arrivare con congruo anticipo rispetto all'orario d'inizio.

Info: Telefono / WhatsApp: 335 6311043, fabio.rinaudo@corellimusica, www.corellimusica.it



Ecco il programma nel dettaglio.

7 agosto Finale Ligure Calvisio chiesa ore 21

TRIO AUREA VOX

“Di tanti palpiti”

Arie, canzoni e sonate: un dialogo tra voce, flauto e arpa

Musiche di Bach, Rossini, Ponchielli, Tosti, Saint-Saens e Naderman

Daniela Pini- mezzosoprano

Fulvio Fiorio - flauto

Davide Burani - arpa





14 agosto Finale Ligure Castel San Giovanni ore 21

CARLO AONZO Trio

“Paganini, le osterie e l’amandorlino”

Viaggio musicale tra tradizione, salotti e l'anima popolare di un genio

Carlo Aonzo – mandolino

Fabio Rinaudo - cornamuse e flauti

Renzo Luise – chitarra





27 agosto Finale Ligure Castelfranco ore 21

BOSSO CONCEPT

“Le Stagioni dell’Angelo …Bosso rilegge Piazzolla”

Ivana Zecca - clarinetto

Davide Vendramin - bandoneòn

Jorge A. Bosso - violoncello

Andrea Grossi - contrabbasso

30 agosto Finale Ligure Varigotti Chiesa di San Lorenzo ore 21

FABIO RINAUDO e JULYO FORTUNATO

“Cornamusa e fisarmonica…suoni d’ancia”

Musiche dalla tradizione del centro Francia e nord Italia

Julyo Fortunato - fisarmonica

Fabio Rinaudo – piva nord italiana, musette francese