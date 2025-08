I ladri colpiscono ad Albisola: scippate tre collanine e rubato un piatto in ceramica

Triplo scippo delle collanine, furto all'interno di un'attività e un'opera in ceramica trafugata.

I ladri colpiscono ad Albisola Superiore nelle ultime due settimane.

Le collanine sono state rubate al vicepresidente socio del circolo "Paolo Boselli" di via Chiesa mentre stava chiudendo la società, sul lungomare e in via Garibaldi ad un anziano al quale è stato preso anche il portafoglio e un bracciale.

Proprio dal circolo è stato preso in pieno giorno un piatto in ceramica appeso sulla facciata.

Colpito anche il ristorante "Bistrot del Mare" sulla passeggiata Montale. Il ladro si sarebbe intrufolato all'interno rubando i soldi presenti nel portafoglio di un cameriere. Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

"La SMS P. Boselli ha un programma ambizioso al fine di valorizzare l'arte di Albisola e far conoscere ai turisti le nostre eccellenze, ma purtroppo se la situazione non cambia saremo costretti a fare delle riflessioni sull'obiettivo previsto" ha detto il socio Alessandro Perico che presenterà una denuncia per il furto dell'opera in ceramica da lui realizzata.