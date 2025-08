Accademia Musicale del Finale: gli appuntamenti della settimana

Accademia Musicale del Finale protagonista sul palcoscenico dell'estate.

Martedì 5 agosto l'Accademia d'Autore si esibirà in opiazza Padre Boccardo a Pietra Ligure: le voci di Michela Berta, Ilaria Bolla e Susanna Ferretti saranno accompagnate dal M.o Fabio Tessiore alle tastiere,al sax e alla fisarmonica e da Marco Cravero alla chitarra. In questo concerto viene proposta musica d'autore italiana ed internazionale adatta ad ogni ascoltatore sia per la bellezza e notorietà dei brani, sia per l'armonia delle voci che non prevedono amplificatori, ma si basano sulle doti naturali degli interpreti.

Mercoledì 6 agosto presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo il concerto propone l'Accademia in Coro: sarà un viaggio dalla musica classica a quella contemporanea, dalla polifonia del 1700 alla musica popolare e da camera. Al fianco del Coro Polifonico dell' Accademia, diretto dal M.o Mattia Pelosi, si alterneranno per momenti solistici ed in duo i M.i Mattia Pelosi come tenore e Nicholas Tagliatini come basso. L' accompagnamento al pianoforte sarà a cura del M.o Francesca Addario.

I concerti sono ad entrata libera.