Varazze, dal 3 all'8 agosto laboratori ed esperienze "Naturalmente in blu"

A Varazze torna la settimana “Naturalmente in Blu”: dal 3 all'8 agosto laboratori, snorkeling, escursioni ed eventi per scoprire il mare e il Santuario Pelagos.

L'iniziativa, realizzata nell'ambito del programma Bandiera Blu, propone un ricco calendario di attività gratuite rivolte a residenti e turisti di tutte le età, con l'obiettivo di far conoscere il patrimonio naturalistico del territorio e, in particolare, il Santuario Pelagos, l'area marina protetta internazionale dedicata alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo.

Per tutta la settimana bambini, famiglie e adulti potranno partecipare a laboratori didattici, escursioni, attività all'aria aperta e momenti di approfondimento scientifico guidati da una biologa marina, vivendo il mare come luogo di scoperta, divertimento e rispetto dell'ambiente.

Ad aprire il programma, lunedì 3 agosto, sarà il laboratorio "Esploratori del Mare", dedicato ai più piccoli, che attraverso giochi e attività pratiche porterà i partecipanti alla scoperta dei cetacei, della biodiversità marina e delle caratteristiche del Santuario Pelagos presso la spiaggia libera attrezzata comunale Solaro. L'iniziativa sarà riproposta anche mercoledì 5 agosto, questa volta presso la spiaggia libera attrezzata comunale Ponente Teiro (Beachcletta).

Martedì 4 agosto sarà invece la volta di "A filo d'acqua", un'esperienza di snorkeling didattico aperta ad adulti e bambini che permetterà di osservare da vicino i fondali del Mar Ligure accompagnati da una biologa marina, imparando a riconoscere gli organismi che popolano il nostro mare e a comprenderne l'importanza ecologica (info e prenotazioni sul sito varazze.it).

Particolare attenzione sarà dedicata all'inclusione con il laboratorio "Il mare per tutti", in programma giovedì 6 agosto, pensato per offrire un'esperienza di educazione ambientale accessibile anche a persone con disabilità fisica, confermando la volontà dell'Amministrazione comunale di rendere il mare un patrimonio da vivere e conoscere senza barriere.

Sempre giovedì, nel tardo pomeriggio, spazio allo sport e alla mobilità sostenibile con una biciclettata naturalistica lungo il Lungomare Europa, durante la quale i partecipanti potranno pedalare insieme a una biologa marina alla scoperta del Santuario Pelagos, osservando il paesaggio costiero con uno sguardo nuovo e approfondendo il legame tra il territorio di Varazze e il mare.

Il programma proseguirà venerdì 7 agosto con "Blu Escape Room – Missione Pelagos", una coinvolgente sfida a squadre dedicata ai bambini e alle famiglie, che attraverso enigmi e prove permetterà di conoscere in modo divertente cetacei, ecosistemi costieri e buone pratiche per la tutela dell'ambiente marino.

La Settimana Blu si concluderà sabato 8 agosto con “Le Grand Bleu”, durante la quale si terrà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu, con un momento dedicato alla presentazione del Santuario Pelagos e delle attività di educazione ambientale realizzate con le scuole del territorio.

«La Settimana Blu permette di trasformare il riconoscimento della Bandiera Blu in un'occasione concreta di sensibilizzazione e partecipazione – sottolinea il Sindaco Luigi Pierfederici –. Attraverso attività coinvolgenti, esperienze sul campo e momenti di divulgazione scientifica vogliamo promuovere una cultura del rispetto del mare e dell'ambiente, coinvolgendo cittadini e turisti di ogni età nella scoperta del grande patrimonio naturale che caratterizza il nostro territorio.»

Tutte le iniziative sono gratuite. Alcune attività prevedono la prenotazione obbligatoria in quanto i posti sono limitati. Per il programma completo e per prenotare, consultare il sito varazze.it alla sezione eventi.