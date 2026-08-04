Un nuovo presidio di salute per la Val Bormida: la Croce Verde di Murialdo inaugura una nuova ambulanza

La Croce Verde di Murialdo ha annunciato ufficialmente l’ampliamento del proprio parco mezzi grazie all’acquisto di una nuova ambulanza di ultima generazione. Si tratta di un Fiat Ducato con allestimento Extrema, un veicolo dotato di strumentazioni all'avanguardia progettato per garantire la massima sicurezza, efficienza e comfort sia per i pazienti sia per i soccorritori durante gli interventi di emergenza.

Il nuovo mezzo entrerà immediatamente in funzione, andando a potenziare in modo significativo l'attività quotidiana della Pubblica Assistenza, un presidio fondamentale per la tutela della salute dei residenti e per la gestione delle emergenze nell'intera vallata. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato reso possibile in primo luogo dal costante e silenzioso lavoro dei volontari della Croce Verde, dal fondamentale contributo economico della Fondazione De Mari e dei cittadini di Murialdo e dei comuni limitrofi.

Per condividere la gioia di questo lieto evento e per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno offerto il proprio supporto, i militi della Croce Verde invitano calorosamente la popolazione a partecipare a un piccolo momento conviviale. La presentazione è fissata per domenica 9 agosto, a partire dalle ore 17:00, direttamente presso la sede della Croce Verde di Murialdo.

Sarà l'occasione perfetta per vedere da vicino il nuovo Fiat Ducato Extrema, incontrare le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono il servizio di primo soccorso sul territorio e festeggiare insieme un traguardo che appartiene, a tutti gli effetti, all'intera comunità valligiana.