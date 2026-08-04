Murialdo, il Festival caARTEiv svela i vincitori dei concorsi 2026: premiazione nella primavera 2027

L’associazione culturale caARTEiv è lieta di annunciare i risultati dei concorsi 2026, ma nel contempo rammaricata di dover comunicare che la cerimonia di premiazione, con mostra e concerto correlati, è stata rimandata alla primavera 2027, per consentire di svolgere al meglio quanto in programma nei locali rinnovati dell’agriturismo “Antica Casa Bellone”, in Borgata Riofreddo 25 (Murialdo - SV).

Inoltre ha decretato anche sei premi di merito aggiuntivi, che saranno conferiti solo in presenza dei premiati, sempre nella primavera 2027.

Ecco in dettaglio la graduatoria con i nominativi dei premiati e i premi aggiuntivi ancora non abbinati ai vincitori.

Premi Festival caARTEiv delle Arti 2026

1º premio libro - saggio - “Yoga, Unione d'amore tra Oriente e Occidente” - Mauro Giordano - Caramagna Piemonte (CN)

Trofeo di merito libro - saggio - “Viaggio in Tabestan” - Matteo Molino - Milano

1º premio libro romanzo breve - “Rose rosse per Klarissa” - Gilda Donolato - Varese

1º premio libro - silloge racconti - “A tu per tu con l’ignoto” - Rosanna Carletti - Genova

1º premio libro - silloge poesie - “Coriandoli di luce. Vi ricordo così” - Enrico Parravicini - Varese

Trofeo di merito - libro religioso - “Emmaus. Il cammino di Cleopa e Luca” - Vittorio Luciano Banda - Pavia

1º premio poesia - “Ettorina” - Luigi Pecchini - Montecchio Emilia (RE)

1º premio poesia - “Il profumo delle pagine sfogliate” - Attilio Rossi - Carmagnola (TO)

1º premio racconto - umoristica - “Neanderthal man” - Pietro Raniero - Acqui Terme

1º premio poesia dialetto - “Sutta e castagne” (Sotto i castagni) - Bolia Vincenzo - Albenga

1º premio cartolina digitale, poesia in cartolina - Da Lecco con Amore - “Versi su Lecco” - Cinzia Rusconi - Lecco

Premi conferiti caARTEiv 2026 solo in presenza della premiazione 2027

Trofeo Festival Artino caARTEiv (originalità - fantasia)

Trofeo Bellone Nello (soci premiati caARTEiv - veterani)

Trofeo Agriturismo “Antica Casa Bellone”: weekend per due persone con pernottamento e colazione (artista premiato che ci raggiunge da più lontano)

Trofeo Alta Val Bormida (tradizioni e territorio - storia e attualità)

Trofeo Vittorio Centurione Scotto (virtuosità - avventura)

Trofeo Aldo Capasso - Florette Morand (premio della critica - metrica)

Ringraziando tutti per l’attenzione, si avvisa che saranno aggiornati i siti web www.caarteiv.it e www.agriturismoanticacasabellone.it con tutte le novità in merito gastronomico, artistico, storico e culturale.