Finale Ligure, doppio appuntamento con la musica: l'Accademia Musicale porta sul palco rock, coro ed ensemble d'archi

Gli incontri musicali dell'Accademia Musicale di Finale continuano con due nuovi appuntamenti in programma nel mese di agosto.

Mercoledì 5 agosto, alle ore 21.15, in Piazza San Giovanni a Finale Ligure, l'Accademia Rock si presenterà in concerto con brani che vanno da intramontabili pezzi pop rock italiani e stranieri alle ultime novità del panorama musicale attuale.

Il gruppo, diretto dal Maestro Fabio Tessiore, è una realtà ormai consolidata nell'ambito del territorio: gli allievi tra i più meritevoli dei corsi della Sezione Moderna dell'Accademia vengono coadiuvati dai loro docenti; si alternano voci, batterie e percussioni, tastiere, chitarre basso ed elettriche, sax e tromba.

Domenica 9 agosto, presso i Chiostri di Santa Caterina a Final Borgo, protagonista sarà il Coro Polifonico dell'Accademia e Ensemble di Archi.

Il gruppo, accompagnato al pianoforte dal Maestro Nicholas Tagliatini e diretto dal Maestro Mattia Pelosi, inizia in questa occasione una collaborazione artistica con l'Ensemble d'Archi dell'Accademia, composto dai docenti Luca Soi alla viola, Erika Italiani al violoncello ed Edoardo Berta al violino.

Il concerto vedrà anche la partecipazione degli allievi di canto lirico inseriti nel coro e brani proposti dagli stessi docenti Pelosi e Tagliatini. Il repertorio è ampiamente diversificato: brani da operetta, colonne sonore e musica popolare napoletana facente ormai parte del Bel Canto.

Entrambi i concerti sono ad entrata libera.