Testico, successo per la conferenza sui Doria

Lunedì 3 agosto il Comune di Testico, in collaborazione con Andrea Carnino, giornalista e divulgatore storico e culturale ha organizzato la conferenza “Testico, una storia di dinastie secolari”.

L’evento si è tenuto alle ore 18 nell’Oratorio di Sant’Antonio Abate ed ha visto una importante partecipazione da parte del pubblico.

Il Dottor Carnino, ha raccontato ai presenti la storia di Testico e quella delle nobili famiglie che nei secoli possedettero questo feudo.

Tra il X e l’XI secolo i Marchesi di Clavesana fecero costruire il Castello del Monte Arosio. Questo territorio passò in seguito alla Diocesi di Albenga e il 30 gennaio 1298 venne acquistato insieme alla Signoria di Oneglia da Nicolò Doria per 11 mila Lire genovesi. Egli fu il capostipite del primo ramo dei Doria di Oneglia. Il primo gennaio 1488 questo ramo, dal quale proveniva il celebre ammiraglio Andrea Doria, cedette la Signoria di Oneglia per 7 mila Ducati a Gian Domenico Doria, esponente di un altro ramo della nobile famiglia. Quest’ultimo il 5 gennaio seguente ottenne l’elevazione della signoria a principato. Suo nipote Giovanni Gerolamo il 30 aprile 1576 cedette il Principato di Oneglia al Duca di Savoia Emanuele Filiberto per 41 Scudi ottenendo in cambio anche il Marchesato di Cirié e tenendosi Testico e Cesio, che rimasero dei Doria fino al 1738, quando entrarono a far parte del Regno di Sardegna, pur continuando ad essere amministrate dai Doria. Tutte queste cose sono state raccontate dal Dott. Carnino.

Il Comune di Testico è stato rappresentato dal Sindaco Lucia Moscato e dal Vice Sindaco Giorgio Sibelli. Era presente anche Claudio Cavallo, Sindaco di Stellanello, un altro Comune che fu feudo dei Doria.