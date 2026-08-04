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Eventi | 04 agosto 2026, 09:01

Cairo, la Banda Puccini accende le stelle con il tradizionale concerto d’estate

Mercoledì 5 agosto all’Anfiteatro del Palazzo di Città torna l’appuntamento musicale più atteso: un viaggio tra memoria, emozioni e nuove sonorità con due maestri direttori sul podio

Cairo, la Banda Puccini accende le stelle con il tradizionale concerto d’estate

Mercoledì 5 agosto, alle ore 21, la Banda Musicale "Giacomo Puccini" di Cairo Montenotte si esibirà nel suggestivo scenario dell'Anfiteatro del Palazzo di Città per l'edizione 2026 del tradizionale Concerto sotto le Stelle.

La serata si preannuncia come un vero e proprio viaggio sonoro pensato per condividere emozioni, ricordi e atmosfere differenti, unite dal filo conduttore della grande passione per la musica. Il programma spazierà attraverso un ricco repertorio di epoche e generi diversi: dalle grandi melodie che hanno attraversato il tempo fino alle sonorità contemporanee, toccando corde fatte di energia, nostalgia e divertimento.

Punto di forza e particolarità di questo evento sarà la presenza di due diversi maestri direttori, che si alterneranno sul podio per guidare il corpo musicale in due distinti momenti della serata, offrendo due sensibilità artistiche unite dal medesimo entusiasmo che da sempre contraddistingue la storia e la tradizione della Banda.

Redazione

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