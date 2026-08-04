"Funghi che passione!": Nicolò Oppicelli ospite della rassegna "Mioglia Incontra e Racconta"

Prosegue il percorso di "Mioglia Incontra e Racconta 2026" con un appuntamento dedicato a uno dei tesori più affascinanti dei nostri boschi. Sabato 8 agosto alle ore 18, presso la Sala Consiliare Polivalente del capannone comunale di via San Giovanni Bosco, sarà ospite della rassegna Nicolò Oppicelli, micologo, autore e divulgatore di fama nazionale, protagonista dell'incontro "Funghi che passione!".

L'estate particolarmente siccitosa che sta interessando il nostro territorio non è ancora favorevole alle tradizionali escursioni alla ricerca dei funghi. I boschi attendono ancora la pioggia perché possano tornare a offrire quei frutti preziosi che ogni anno richiamano appassionati e cercatori da tutta Italia. Proprio per questo, l'appuntamento dell'8 agosto rappresenta l'occasione ideale per prepararsi alla prossima stagione, approfondendo la conoscenza del patrimonio micologico che caratterizza anche il nostro territorio.

Nicolò Oppicelli è oggi uno dei più autorevoli divulgatori italiani nel campo della micologia. Autore di numerosi volumi dedicati al riconoscimento e alla ricerca dei funghi, collabora con riviste specializzate e tiene conferenze in tutta Italia, contribuendo a diffondere una cultura della raccolta consapevole, rispettosa dell'ambiente e fondata sulla conoscenza scientifica.

Durante la serata accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo dei funghi, illustrandone caratteristiche, curiosità, modalità di riconoscimento e il fondamentale ruolo ecologico che svolgono nei nostri boschi. Sarà un viaggio affascinante dentro un universo tanto ricco quanto spesso poco conosciuto, capace di interessare non solo i cercatori più esperti, ma anche chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa passione.

L'incontro avrà un taglio divulgativo e interattivo: il pubblico potrà porre domande, confrontarsi direttamente con l'autore e approfondire temi legati alla sicurezza nella raccolta, alle specie più diffuse e alle particolarità del patrimonio micologico italiano. Al termine della conferenza sarà inoltre possibile acquistare alcuni dei volumi scritti da Oppicelli e dialogare con lui.

Con questo appuntamento, "Mioglia Incontra e Racconta" continua a proporre incontri che uniscono cultura, territorio e divulgazione, valorizzando temi profondamente legati all'identità del nostro entroterra e alle sue ricchezze naturali.

L'invito è rivolto a tutti: agli appassionati, ai cercatori esperti, a chi vorrebbe iniziare a conoscere il mondo dei funghi e, più semplicemente, a chi desidera trascorrere un pomeriggio in compagnia di uno dei più apprezzati divulgatori italiani del settore.