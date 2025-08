Finale Ligure, il corpo bandistico "Maria Pia" in concerto per Monasao

Mercoledì 6 agosto alle ore 21:30 in piazza Abbazia, a Finalpia, il Corpo Bandistico Parrocchiale "Maria Pia" concluderà la stagione concertistica con un concerto di beneficenza. Il gruppo eseguirà brani che spaziano dalla lirica alla musica moderna (da Whitney Houston a Gianni Morandi), passando per le colonne sonore per film (da Ennio Morricone a Nicola Piovani).

L'evento è promosso dai Benedettini Sublacensi Cassinesi dell'Abbazia Santa Maria per raccogliere fondi in favore della missione del villaggio di Monasao, nella Repubblica Centrafricana, in cui opera il sacerdote finalese don Michele Farina, che dal 2022 vive con i pigmei come inviato della Società Missioni Africane.

La missione gestisce una scuola, un ospedale e una parrocchia. Le offerte raccolte dal Gruppo Missionario della parrocchia di Finalpia durante la serata saranno interamente devolute alla missione stessa.