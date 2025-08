Una settimana da ballare. Le Vele trasforma Alassio nella capitale della nightlife!

Alassio si prepara a vivere un'esplosione di suoni ed emozioni. Dal 5 all'11 agosto, il Club Le Vele - punto di riferimento della nightlife ligure - presenta una settimana di eventi imperdibili: un viaggio sonoro

che spazia tra musica italiana, Afro House, Tech House, Techno e ritmi latini, con ospiti d'eccezione e show spettacolari. Ogni serata è pensata per offrire al pubblico un'esperienza unica nel cuore della Riviera.

Ecco cosa ti aspetta questa settimana:

Martedì 5 agosto - ore 23:00 - CERTE NOTTI

La settimana si apre con una serata interamente dedicata alla musica italiana: dalle hit dell'estate 2025 ai grandi classici intramontabili. Un viaggio emozionale tra passato e presente, per cantare a squarciagola e iniziare col piede giusto. Un inno alla leggerezza, alla nostalgia e al divertimento più autentico.

Mercoledì 6 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND con Sven Väth

Il mercoledì notte si accende con una vera leggenda della musica elettronica mondiale: Sven Väth. DJ e produttore tedesco, icona assoluta dagli anni '80, è una figura chiave della scena Techno internazionale. In consolle anche Maurizio Schmitz e il resident DJ Francis Key, per una serata dal sound ipnotico e sofisticato.

Giovedì 7 agosto - ore 23:00 - MAMACITA

Il giovedì più caliente dell'estate torna a Le Vele! Mamacita è il party ufficiale del Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Un vero e proprio show tra visual spettacolari, coreografie esplosive e sonorità latine che trasformano il club in un'esplosione di energia. Un appuntamento imperdibile per chi ama ballare fino all'alba.

Venerdì 8 agosto - ore 23:00 - FEELINGS con Marten Lou

Il venerdì è firmato Feelings, l'evento che porta sulla Riviera il meglio dell'Afro House. Protagonista della serata sarà Marten Lou, con i suoi suoni profondi, ipnotici e carichi di atmosfera. In consolle anche Mike Andréa e Francis Key, una garanzia assoluta per il pubblico de Le Vele Alassio. Una notte pensata per chi vuole lasciarsi andare al ritmo, sotto un cielo stellato, circondato da vibrazioni autentiche.

Sabato 9 agosto - ore 23:00 - STYLHERTZ

Eleganza, stile e ritmo si incontrano nel sabato firmato Stylhertz. Per i nostri clienti più affezionati abbiamo preparato un ospite a sorpresa, un vero orgoglio italiano che vi lascerà senza fiato. In consolle Judici e Tigani, per una notte di musica raffinata e groove ipnotici. Il sabato de Le Vele è pura classe che balla.

Domenica 10 agosto - ore 16:00 - MAMACITA (Daytime)

La domenica parte col botto con uno degli appuntamenti più attesi: il daytime di Mamacita a Le Vele, immersi nella luce del sole e nell'energia del mare. Vivete il vostro amato party alla luce del giorno, con la spettacolare vista sull'isola Gallinara a fare da sfondo.

Domenica 10 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND pres. ATTITUDE. (Nighttime)

La festa continua anche domenica notte con una speciale collaborazione tra Change Your Mind e "Attitude.", rafforzando il legame tra Le Vele Alassio e il Tantra di Ibiza. In consolle: Manda Moor, talento della nuova scena House internazionale, Twenty Six, Freenzy e Hotel Dieu completano una line up dal respiro internazionale.



Lunedì 11 agosto - ore 23:00 - CHANGE YOUR MIND con Joseph Capriati

Gran finale lunedì 11 agosto con il ritorno di Change Your Mind, e un ospite d'eccezione: Joseph Capriati, tra i nomi più rispettati della scena elettronica mondiale. Con oltre vent'anni di carriera e una forte identità artistica, Joseph Capriati incarna energia, tecnica e passione allo stato puro. In apertura e chiusura: Josh Baker e Frank Storm. Una serata da non perdere!



Sei giorni di pura energia, musica e ospiti di livello internazionale:

il Club Le Vele Alassio ti aspetta per un'esperienza unica nel cuore

della Riviera.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati

per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e

Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora

possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai

clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721