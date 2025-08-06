Il 10 agosto l'8^ edizione della “Andora 6.30”

Si disputerà domenica 10 agosto l'8^ edizione della “Andora 6.30” corsa camminata podistica non competitiva, libera a tutti, con partenza alle 6,30 del mattino dal Parco degli Aviatori, a fianco del Bastione di Andora.

La novità di quest’anno è la modifica al percorso con l’inserimento della nuova ciclopedonale di Andora appena inaugurata dal comune di Andora e che offrirà ai partecipanti nuovi e suggestivi scorci di Andora.

La corsa, inoltre, sosterrà il progetto FRA’ BIKE lanciato dalla ONLUS SACRA FAMIGLIA di ANDORA: parte del ricavato delle iscrizioni sarà, infatti, destinato a sostenere il progetto di Mobilità inclusiva.