06 agosto 2025

Il 10 agosto l'8^ edizione della “Andora 6.30”

La camminata podistica non competitiva, libera a tutti, scatterà nella primissima mattinata dal Parco degli Aviatori, a fianco del Bastione di Andora

Si disputerà domenica 10 agosto l'8^ edizione della “Andora 6.30” corsa camminata podistica non competitiva, libera a tutti,  con partenza alle 6,30 del mattino dal Parco degli Aviatori, a fianco del Bastione di Andora.

 

 

La novità di quest’anno è la modifica al percorso con l’inserimento della nuova ciclopedonale di Andora appena inaugurata dal comune di Andora e che offrirà ai partecipanti nuovi e suggestivi scorci di Andora. 

La corsa, inoltre, sosterrà il progetto FRA’ BIKE lanciato dalla ONLUS SACRA FAMIGLIA di ANDORA: parte del ricavato delle iscrizioni sarà, infatti, destinato a sostenere il progetto di Mobilità inclusiva.

 

Il progetto punta a mettere a disposizione degli ospiti delle strutture 20 biciclette speciali a pedalata assistita, adatte a tutte le fragilità. Le biciclette sono di tre tipi per soddisfare esigenze diverse: i tandem per chi ha parziale autonomia motoria, i modelli pedane per le carrozzine e, infine, i risciò con sedute coperte. 

Negli anni la manifestazione 6.30 ha coinvolto centinaia di turisti. 

A contribuire al successo sia la  leggerezza con cui viene affrontata dai partecipanti la camminata sia il  percorso, che si snoda lungo le passeggiata con vista mare da Ponente a Levante  della cittadina Andorese oltre ad un suggestivo giro all’interno del Porto. Da quest’anno la bella ciclopedonale.

Carlo Rista – Presidente dell’ Andora Race - dichiara: “Ci auguriamo che i tanti partecipanti restino anche quest’anno soddisfatti e divertiti dalla manifestazione a cui come organizzatori mettiamo sempre il nostro massimo impegno. Un ringraziamento naturalmente va a tutti loro,  a tutti i volontari e all’Amministrazione Comunale che rendono possibile la manifestazione".

Oltre che in molti esercizi commerciali, le iscrizioni si ricevono anche sotto il gazebo di via Roma aperto tutte le sere dalle 18,00 alle 23,00.

Redazione

