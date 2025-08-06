Calizzano, tornano fruibili il sentiero di Rionero con il corso d'acqua della Bialera

Il Sentiero di Rionero a Calizzano con la sua Bialera sono tornati pienamente fruibili.

"Grazie all'intervento effettuato da La Quercia Sas di Oddone Martina incaricata dal nostro consorzio per la tutela dei prodotti del sottobosco (la sinergia con il quale è sempre più sistematica e preziosa) e l'accurato e meticoloso intervento di manutenzione e pulizia di buona parte del percorso interessato, effettuato dai nostri operai Comunali, il Sentiero di Rionero con il suo corso d’acqua della Bialera sono tornati pienamente fruibili per tutti noi dopo i gravi danni patiti a seguito dei fenomeni meteorologici e delle frane verificatesi sul percorso nei mesi scorsi" spiega il Sindaco Pierangelo Olivieri e l'amministrazione comunale.

"Uno degli scorci più caratteristici del nostro territorio , naturale accesso rete sentieristica di oltre 50 chilometri (portando con pochi passi ad uno dei nostri simboli, l'albero monumentale detto “Castagnon”) è cosi pienamente godibile per tutti noi.

Buona estate nell'accogliente spettacolo naturale di Calizzano" concludono.

