Fuochi d'artificio a Finale, categorie unite nel sostegno economico: oltre ai Balneari contributo anche dagli albergatori

Sembrava non ci fossero neppure quest’anno ma, a pochi giorni dall’evento del 10 agosto per la Festa di San Lorenzo in Varigotti, nei giorni scorsi ecco l’annuncio: i fuochi d’artificio a Finale ci saranno quest'estate.

Un'iniziativa che ha avuto spinta propulsiva dai Balneari, ormai da diversi anni sono co-finanziatori degli eventi pirotecnici insieme al Comune e che, nella loro nota, sottolineano l'apprezzamento del pubblico in particolare per gli spettacoli.

“Quest’anno il notevole aumento dei prezzi ha messo a rischio lo svolgimento del tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio - spiega il presidente dei balneari di Finale Ligure e Varigotti, Mauro Rebonato - Quando abbiamo capito, parlando con l’Amministrazione, che i costi si avvicinavano a cifre importanti a causa di chiatta e rimorchio per il consueto svolgimento dell’evento in mare, abbiamo deciso di trovare un'alternativa accessibile e di offrire il nostro contributo per i nostri concittadini e i numerosi turisti che in questo periodo della stagione vivono la nostra città”.

Un'iniziativa che ha dato vita a una collaborazione sinergica diffusa a suo sostegno, in particolare dal punto di vista economico: “Ormai da diversi anni collaboriamo con le diverse amministrazioni cittadine per essere parte attiva degli eventi turistici della città - continua Rebonato -. Quest’anno, anche con gli amici albergatori, abbiamo cercato una sinergia comune per andare incontro alle esigenze economiche del Comune e, contemporaneamente, non perdere un evento tanto atteso. Siamo molto felice che Varigotti Insieme abbia deciso di essere parte attiva contribuendo alla nostra iniziativa”.

Anche gli albergatori quindi faranno la loro parte con un loro quota che, seppur marginale rispetto a quella dei balneari. denota una voglia di collaborare e di avviare un nuovo percorso di sinergia tra le attività produttive cittadine.

Aggiunge quindi Mattia Casella, neo presidente degli albergatori della cittadina rivierasca: “Il nuovo direttivo della categoria, che mi onoro di presiedere da pochi mesi, ha deciso di collaborare con i colleghi balneari dando un nostro contributo che possa essere inizio di un percorso comune. Il futuro ci riserverà molte altre occasioni per unirci come Categorie economiche ed essere protagonisti insieme per altre iniziative utili alla nostra città”.

Il 10 agosto a partire dalle 22 circa i fuochi saranno appunto a Varigotti dal molo. Il 16 agosto a Marina sempre dalle 22 circa in zona Piaggio.

I Balneari saranno finanziatori anche dell’evento in Piazza Vittorio Emanuele in programma il 12 agosto. “Musica, magia e molto altro per regalare ai cittadini Finalesi e agli ospiti della nostra Città una serata di allegria e spensieratezza” concludono.