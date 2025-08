Regione, 4,8 milioni di euro per la sostituzione delle condotte e ridurre la dispersione idrica

“Abbiamo iniziato l'erogazione dei quasi 5 milioni di euro destinati agli ambiti territoriali liguri (Egato) nei prossimi due anni, per la riduzione delle perdite idriche”. Lo annuncia l'assessore regionale al Ciclo delle acque Luca Lombardi.



Nel dettaglio, si tratta di 4,8 milioni di euro dal Fondo strategico regionale 2025-2027, deliberati dalla giunta regionale dello scorso 20 marzo. Di questi 2,2 milioni sono destinati all'Egato Ovest per diversi interventi nei Comuni della Provincia di Imperia; 1,5 milioni all'Egato Centro Ovest 2 per la sostituzione di condotte in diversi Comuni della Provincia di Savona; 1,1 milioni di euro all'Egato Est La Spezia per la rete idrica di via Montecchio a Castelnuovo Magra e per la condotta verso il serbatoio Bracelli a Beverino.



“La dispersione idrica è un problema nazionale che coinvolge non solo le utenze private ma anche le tante imprese agricole che in Liguria, con questi interventi, stiamo tutelando dal punto di vista economico - spiega l'assessore regionale Luca Lombardi - Il nostro obiettivo nei prossimi due anni è quindi ridurre le perdite con nuove tubazioni e creare un sistema di rilevazione della dispersione idrica degli Egato al fine di avere un dato unificato: l'acqua è un bene prezioso per la comunità e non possiamo permetterci di sprecarla”.