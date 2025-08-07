Albenga, “beccato” mentre rubava materiale sanitario al Self: in manette un 39enne

Rubava rubinetti e materiale sanitario al “Self Bricofer” di Albenga, scavalcando la recinzione del punto vendita: in manette un trentanovenne marocchino.

L’uomo, arrestato dai carabinieri della stazione di Albenga nel pomeriggio di ieri, ha precedenti di polizia ed è responsabile di un furto aggravato ai danni del punto vendita di via Martiri della Foce.

L’arresto è avvenuto al termine di un’attività investigativa avviata in seguito a numerose segnalazioni di ammanchi, registrati nelle ultime settimane, soprattutto nel reparto sanitari del noto esercizio commerciale. Le sottrazioni di materiale, in particolare rubinetti e componentistica idraulica, avevano causato un danno economico stimato in diverse migliaia di euro.

Sulla base delle informazioni raccolte e grazie a servizi di osservazione discreta condotti nei pressi dell’esercizio, i sospetti dei militari si sono concentrati sul soggetto arrestato. Ieri pomeriggio, l’uomo è stato colto in flagranza mentre metteva in atto un collaudato stratagemma: fingendosi un normale cliente, si è introdotto all’interno del punto vendita e, dopo aver sottratto alcuni rubinetti, ha raggiunto l’area espositiva esterna, dove ha lanciato la refurtiva oltre una recinzione alta circa 5 metri.

Successivamente, con estrema agilità, si è arrampicato sulle scaffalature interne, ha scavalcato la recinzione e si è calato su strada, recuperando la merce. Ad attenderlo però, fuori dall’esercizio, c’erano i carabinieri della stazione di Albenga, che lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Il materiale trafugato è stato restituito al punto vendita. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per verificare se l’arrestato sia responsabile anche dei precedenti furti segnalati nelle scorse settimane.

Ristretto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Albenga, questa mattina l’arrestato è stato accompagnato presso il Tribunale di Savona per l’udienza di convalida e rito direttissimo, all’esito della quale è stato disposto il divieto di ritorno nella provincia di Savona.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea l’importanza della collaborazione con il personale degli esercizi commerciali, che con le loro segnalazioni hanno permesso di individuare l’autore del furto e di avviare le attività di monitoraggio e repressione.