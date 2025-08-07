Albenga, fermati in auto con la droga: scattano due arresti in pieno centro

Avevano trasformato un'auto in una base mobile per lo spaccio di droga, ma il loro giro è finito grazie a un’operazione della polizia locale. Due uomini, entrambi pluripregiudicati e di origine straniera, sono stati arrestati in pieno centro ad Albenga per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A far scattare l’operazione è stata l’Unità operativa sicurezza Urbana, che da tempo teneva d’occhio una vettura sospetta più volte avvistata nei pressi del centro cittadino. Gli agenti, in abiti civili, hanno seguito i movimenti dei due e documentato diversi comportamenti compatibili con l’attività di spaccio.

Una volta raccolti gli elementi necessari, è scattato l’intervento: i due uomini sono stati fermati all’interno dell’auto e sottoposti a perquisizione. All’interno del veicolo – nascosta in vari vani dell’abitacolo – è stata trovata una quantità significativa di cocaina, pronta per essere venduta.

L’arresto è avvenuto in flagranza e ieri mattina entrambi sono stati condotti davanti al giudice del Tribunale di Savona per l’udienza di convalida. Il magistrato ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere, con trasferimento nella casa circondariale di Imperia.