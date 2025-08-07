"I dipendenti della sua banca la stanno truffando", e tentano di svuotarle il conto fingendosi militari. Sventata una maxi truffa telefonica

Poteva finire nel peggiore dei modi, con un'ingente perdita o, nella peggiore delle ipotesi, un intero conto corrente completamente svuotato, la vicenda vissuta da una cittadina savonese, quasi caduta nel mirino di un sofisticato tentativo di truffa telefonica. Un'intuizione del personale della banca ha però, grazie all'aiuto delle Forze dell'Ordine, evitato il peggio.

A raccontare l’episodio alla nostra redazione è la stessa donna, che ha voluto condividere pubblicamente quanto accaduto per mettere in guardia altri cittadini da raggiri sempre più insidiosi. In particolare per via telefonica.

«Caro direttore, le scrivo per raccontare la disavventura che mi è capitata questa mattina. Un sedicente appartenente alla Guardia di Finanza e, dopo di lui, un presunto maresciallo dei Carabinieri, mi hanno convinto ad effettuare un bonifico "istantaneo urgente" (che mi avrebbe di fatto svuotato il conto corrente) per beccare con le mani nel sacco i dipendenti infedeli della mia banca che stavano manomettendo il mio c/c.»

La procedura richiesta, se portata a termine, avrebbe avuto un grave impatto sulle finanze della donna. Che però ha avuto il giusto suggerimento dalla sua banca. «Non sto a raccontarle tutta la procedura che ho ingenuamente (ma forse dovrei dire stupidamente) seguito quasi fino alla fine. Sta di fatto che, grazie proprio agli impiegati della mia banca, che hanno subodorato il tentativo di truffa, e ai consigli ricevuti dalle Forze dell'Ordine, cui mi sono rivolta attraverso il NUE 112, il bonifico non è stato effettuato... per un pelo!»

Da qui i ringraziamenti al personale della banca e l’appello, diretto e senza mezzi termini: «Voglio ringraziare di cuore il mio istituto di credito, per inciso la filiale di BPER Banca di Corso Italia a Savona che mi ha letteralmente salvata dal lastrico sul quale sarei precipitata. Dato che l'unico limite dei truffatori è dato dalla loro fantasia, vi è una sola semplicissima regola da seguire: qualora si ricevano richieste telefoniche, o anche di persona, di trasferire denaro, ori, gioielli o valori, da parte di chiunque non sia di nostra personale conoscenza o che sappiamo perfettamente essere da noi stessi autorizzato (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, avvocati, notai, ecc.) ma fosse anche "Sua Santità": non fare nulla di ciò che ci viene richiesto, interrompere la conversazione, rivolgersi alle forze di polizia se nelle vicinanze oppure chiamare immediatamente il 112 che ci metterà in comunicazione con le Forze dell'Ordine - quelle vere - le quali sapranno consigliarci al meglio».

La signora ha così potuto formalizzare la denuncia ai carabinieri.