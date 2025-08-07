 / Cronaca

Cronaca | 07 agosto 2025, 17:15

Lite per motivi di viabilità, automobilisti vengono alle mani: un ferito al San Paolo

Il litigio è avvenuto ieri pomeriggio in Corso Ricci

Una lite per futili motivi con due automobilisti che sono venuti alle mani fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il litigio è avvenuto nel pomeriggio di ieri poco dopo le 18.00 in Corso Ricci a Savona. A scatenarlo motivi legati alla viabilità. 

Sul posto immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina che ha trasportato uno dei due contendenti del litigio con lievi ferite in codice giallo all'ospedale San Paolo e una volante della polizia.

Sono in corso gli accertamenti del caso.

Luciano Parodi

