Cronaca | 07 agosto 2025, 16:36

Tamponamento tra auto a Borghetto, in A10 code chilometriche nel ponente fino ad Andora. Un ferito non grave

Il sinistro poco dopo le 15, in direzione Italia. Sul posto i sanitari e gli operativi del concessionario

Sanitari e operativi del concessionario Concessioni del Tirreno attivi nel pomeriggio per un incidente avvenuto poco dopo le 15 sull'A10 all'altezza di Borghetto Santo Spirito.

Si è trattato di un tamponamento tra due auto, la cui causa non è stata ben chiarita, che ha fatto scattare le operazioni di soccorso, durate oltre un'ora.

Circa 7 i chilometri di coda raggiunti in direzione Italia, col traffico bloccato diverso tempo per permettere ai sanitari di prestare le prime cure a uno dei passeggeri, assistito dai militi della Croce Bianca albenganese, e alle Forze dell'ordine di effettuare i rilievi necessari.

