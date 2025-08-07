Gli ultimi tramonti d’estate firmati NH Hotels a La Spezia e Firenze

NH Hotels & Resorts invita viaggiatori e locals a vivere le ultime serate di stagione in due location da sogno: il nuovo The Red Lighthouse Rooftop Bar a La Spezia e il raffinato Narciso Rooftop Pool & Bar a Firenze.

Due scenografie mozzafiato – una sospesa sul Golfo dei Poeti, l’altra affacciata sui tetti rinascimentali di Firenze – dove godersi signature cocktail, sapori locali e atmosfere d’incanto, tra cielo, mare e città.

Situato all’ultimo piano di NH La Spezia, The Red Lighthouse Rooftop Bar è l’unica terrazza panoramica con vista sul Golfo dei Poeti. Ispirata al celebre faro rosso del porto, la location unisce design nautico, cucina del territorio e mixology creativa.

Il menù varia ogni giorno, tra piatti di pesce e specialità liguri leggere e fresche. Da provare i cocktail d’autore, che raccontano storie di mare e di vento:

The Red Lighthouse, San Venerio, Guanta Na Magia, fino alle opzioni analcoliche come Tentacoli Leggendari.

In programma anche serate con musica live il 6, 13 e 20 settembre.

Elegante e intimo, il Narciso Rooftop Pool & Bar di NH Firenze è un piccolo paradiso urbano con piscina e vista a 360° sulla città. Ispirato al mito greco, il nome richiama il gioco di riflessi tra l’acqua e lo skyline fiorentino.

Aperto anche agli esterni, il rooftop è ideale per un aperitivo al tramonto o una cena informale tra sapori toscani rivisitati e cocktail d’autore. La piscina è accessibile fino al tardo pomeriggio, mentre il bar è aperto tutti i giorni fino a mezzanotte.