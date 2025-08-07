Villanova d’Albenga, Pupi Bracali e Daniele G. Genova ad “Autori a Bossoleto”

Dopo due incontri molto partecipati, l’8 agosto, alle ore 21:15, torna la rassegna “Autori a Bossoleto”, con una serata dedicata al giallo e al noir. Ospiti del suggestivo borgo, poco fuori il centro di Villanova d’Albenga e a pochi minuti da Alassio e dalla costa, saranno gli affermati scrittori Maurizio Pupi Bracali e Daniele G. Genova, che presenteranno i loro ultimi romanzi,

Due scrittori amati ed apprezzati, due amici con stili di scrittura e vissuti diversi, che si incontrano e si raccontano al pubblico, intervistati dalla giornalista Monica Napoletano. Nei loro libri,le trame intrecciano misteri, ironia e personaggi intensi, ambientati in una Liguria viva e autentica che racconta molto dell’universo interiore dei protagonisti, che emoziona e in qualche caso diverte.



Daniele G Genova, con “Silenzio a ponente” è tornato a pubblicare un noir dopo moltissimi anni, con le edizioni del Delfino Moro: non ha tradito le attese e conquista i lettori con una storia e una scrittura efficace e asciutta che porta l’ex investigatore (come l’autore) Libero Ferro ad indagare su un omicidio, in uno scenario ligure.



Maurizio Pupi Bracali, storico autore delle edizioni Delfino Moro, con “Dalle paludi al cielo” non delude le aspettative dei suoi fans che non possono trascorrere un’estate senza un giallo ambientato a Ceriale e nel ponente ligure condito da riflessioni e tanta ironia. È proprio nel 2025, con il nuovo si festeggiano i 20 anni dalla creazione dell’ispettore Calcagno, il poliziotto della porta accanto gran consumatore di musica, libri, birra e sigarette.



Ferro e Calcagno, non disdegnano un buon bicchiere di vino o birra. Per l’occasione, a Bossoleto ci sarà la degustazione di un cocktail ispirato ai libri: si tratta di “D’ä mê riva”, ideato da Ottavia Castellaro: è a base di birra, liquore al chinotto di Savona e le Aromatiche. E’ tratto dal suo libro “Aromatiche da… bere”.



La serata si concluderà con un momento conviviale a cura del Comitato di Bossoleto organizzatore della rassegna “Autori a Bossoleto” che ha il patrocinio del Comune di Villanova d’Albenga e gode della collaborazione delle Edizioni del Delfino Moro. Ingresso libero.