Dal Caucaso al Sudamerica in bici per promuovere il ruolo della due ruote a pedali: a Finale l'ultima tappa italiana della COP30 Bike Ride

Farà tappa a Finale Ligure il lungo percorso della staffetta ciclistica internazionale della COP30, che dal Caucaso ha la missione di raggiungere Belém, in Brasile, sede a novembre della prossima Conferenza ONU sul Clima.

Un viaggio simbolico e concreto al tempo stesso, che punta a portare sotto i riflettori il ruolo della bicicletta come strumento efficace per contrastare il cambiamento climatico, abbattere le emissioni di CO₂ legate ai trasporti e migliorare la qualità della vita urbana.

Partita il 14 maggio scorso da Baku, capitale dell'Azerbaijan e sede della precedente COP29, la carovana ha già attraversato gran parte dell’Eurasia e proseguirà fino a Lisbona, dov'è previsto l’attraversamento dell’Oceano Atlantico in barca a vela verso il Sudamerica.

Lunedì 11 agosto la cittadina del Ponente ligure sarà protagonista dell'ultima tappa interamente italiana con l'arrivo nel pomeriggio da Genova, in un calendario che nei giorni precedenti ha toccato anche La Spezia, Monterosso e Sestri Levante. Oltre al passaggio della carovana ciclistica, alle 18:30 in Sala Gallesio, è prevista anche la proiezione del documentario “COP29BikeRide”, che racconta la nascita e lo sviluppo di questo movimento globale su due ruote.

La COP30 Bike Ride non è infatti solo un viaggio, ma una campagna attiva che in ogni città attraversata promuove incontri con amministrazioni, associazioni e cittadini per condividere proposte, esperienze e strategie legate alla mobilità ciclabile. L’obiettivo è arrivare alla COP30 con 10 proposte concrete per rendere la bicicletta parte integrante delle politiche climatiche globali.

La staffetta ripartirà il giorno successivo, martedì 12 agosto, alle ore 7:00 dalla palestra ex Colonia Rivetti, destinazione Mentone.