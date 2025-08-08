Albenga, solidarietà e sapori liguri: ecco “Sagralea per la Bianca” il 19 agosto

Gusto e solidarietà martedì 19 agosto alle 20 in Regione Terraconiglio, nella zona della Rassegna del Pigato. L’appuntamento è con “Sagralea per la Bianca”, la cena benefica organizzata dall’Associazione Macchia Verde, in collaborazione con il Comune di Albenga.

Un evento che unisce la tradizione culinaria ligure al sostegno concreto per la comunità: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga.

Le prenotazioni sono già aperte e disponibili fino al 15 agosto (o comunque fino a esaurimento posti) presso i seguenti punti:

Croce Bianca, Piazza Petrarca 17 – Albenga

Bar Dolce e Caffè “Olivieri”, Regione Rapalline – Campochiesa

Bianco Sport, Viale Martiri della Libertà 34 – Albenga

Giochi di Vele Camiceria, Via Dalmazia 151 – Albenga

Caffè Letterario “I Giardinetti”, Piazza del Popolo – Albenga

Tabaccheria “La Curva del T” di Cassina, Via al Piemonte 100 – Albenga

Sagralea, durante i giorni della Rassegna del Pigato (dal 12 al 16 agosto)

Il menù propone una selezione di piatti tipici liguri, preparati con ingredienti locali e passione. L’offerta minima è di 35 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino ai 12 anni.