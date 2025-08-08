Casanova Lerrone, in arrivo nel borgo di Marmoreo “Arte in Campagna”

Sarà inaugurata domani, venerdì 9 agosto alle 18, la quattordicesima edizione di “Arte in Campagna”, rassegna artistica ospitata nel suggestivo borgo di Marmoreo, frazione di Casanova Lerrone. L’esposizione sarà visitabile fino al 17 agosto e, come ogni anno, promette di offrire un’esperienza immersiva tra natura, arte e creatività.

Ideata e curata da Enrica Cremonini, la manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso – e sempre molto atteso – del panorama culturale estivo ligure.

La mostra si aprirà tutti i giorni a partire dalle 18, nel Vecchio Frantoio, sede dell’associazione culturale Etra – Marmoreo Comunità Creativa. Al centro di questa edizione, il tema “Mutamenti e Trasformazioni”, attorno al quale si intrecciano una molteplicità di linguaggi artistici: pittura, scultura, fotografia, incisione calcografica, installazioni e arti performative.

“Arte in Campagna – spiega l'ideatrice – è il risultato di un percorso condiviso che a partire dalla nostra associazione culturale Etra – Marmoreo Comunità Creativa abbraccia e fa convergere le idee e la collaborazione di diverse persone e realtà, tra cui l’Accademia di Belle Arti di Como, l’associazione Cosavuoichetilegga?, insegnanti, artigiani, artisti e abitanti. La nostra iniziativa è un invito alla scoperta, all’ascolto, alla condivisione, in un contesto naturale e umano che stimola la riflessione e l’incontro. Un progetto artistico che si è arricchito nel tempo proprio grazie a questa pluralità di voci e di competenze, unendo artisti, abitanti e visitatori”.

Per la prima volta nella storia della rassegna è stato introdotto un tema, interpretato da ogni artista in maniera libera e personale. “Le edizioni passate - prosegue Cremonini – sono state tutte a tema libero, quest’anno invece abbiamo proposto un filo conduttore: Mutamenti e Trasformazioni. Ogni artista lo ha affrontato in modo personale: c’è chi ha ragionato sul mutamento naturale, chi su quello climatico, chi su come la tecnologia trasformi la vita delle persone, chi su aspetti storici o sociali, fino al cambiamento inconsapevole, quello che ti accade senza che te ne renda conto. Ma più di tutto, resta fondamentale l’esperienza stessa della visita. Il cuore del nostro lavoro è quello di costruire un percorso in questo luogo meraviglioso del nostro territorio, mettendo in dialogo opere e persone”.

La serata inaugurale di domani sarà un momento di festa, riflessione e bellezza, in cui si alterneranno esperienze immersive e multidisciplinari. Il Duo Ludilò proporrà una performance di acrobatica aerea su corda, un racconto visivo e fisico sulle infinite possibilità del cambiamento. “Siamo due corpi, due persone, due donne – spiegano le artiste - e il gesto acrobatico è il nostro linguaggio, che diventa un racconto visivo sulle infinite possibilità della trasformazione. La corda è un legame che diventa visibile e tangibile, ma è anche un mezzo di trasporto, un rompicapo, una strada da percorrere senza limiti al movimento, che espande lo spazio in verticale. Abitando il disequilibrio abbracciamo un cambiamento continuo”.

Alla loro performance seguiranno le letture sceniche ispirate a Le città invisibili di Italo Calvino, a cura del gruppo teatrale Cosavuoichetilegga?. “Attraverso il racconto che Marco Polo fa a Kublai Khan – spiegano i curatori delle letture sceniche – esploriamo i mutamenti, i cambiamenti, le trasformazioni che città, società e modi di vivere hanno subito e continuano a subire nei secoli. Non c’è una via unica per affrontare il cambiamento, ma possiamo suggerire insieme qualche piccola via d’uscita, qualche trucco per vivere meglio”.

In parallelo si aprirà l’esposizione collettiva delle opere di oltre trenta artisti all'interno del vecchio frantoio: Donatella Pecoraro, Letizia Nicolini, Sergio Aimasso, Lucia Sconfienza, Gianfranco Cantù, Sylvia Loew, Maurizio Mastarone, Barbara Pirotto, Monica Cecchin, Rosa Mammola, Luca Del Sordo, Luca Rotondo, Isabella Simondo, Roberto Ruaro, Roberto Barbera, Luca d’Andrea, Lara Giurdanella, Ennio Bestoso, Mauro Marchiano, Marco Roascio, Mattia Bertola, Jaki Vavassori, Nicole Montagnoli, Caterina Giammonia, Giuseppe Picardi, Vanessa Casale, Alice Barcella, Alessia Pedersini, Elettra Gobbi, Elena Varisco, Sofia Vinci, Alessandro Spampinato, Cees Van der Burg, Stefania Loreto, Lorenzo Rossi e Gian Luca Cellerino.

Sarà, inoltre, visibile l’esposizione conclusiva della prima residenza artistica del collettivo iMagnolia 2025, che ha lavorato nel mese di luglio tra Garlenda e Casanova Lerrone. Il progetto, ideato da un gruppo di giovani artisti provenienti da diverse regioni italiane con formazione presso l’Accademia di Belle Arti “Aldo Galli” di Como, ha dato vita a una mostra inaugurale il 19 luglio al Frantoio di Marmoreo, in collaborazione con il Comune di Casanova Lerrone e la residenza Magnolia, esempio di riconversione sostenibile e creativa. In quell’occasione, con la partecipazione dello scrittore Jake Matthews e del duo musicale Currenti Calamo, sono state presentate le opere realizzate durante la settimana di residenza, selezionate da una giuria locale. Ora, grazie alla sinergia con "Arte in Campagna", la mostra sarà riproposta fino al 16 agosto nello stesso spazio espositivo.

Domenica 10 agosto alle 21 si terrà la proiezione del film "Lazzaro felice" di Alice Rohrwacher (2018), appuntamento speciale inserito nella seconda edizione della rassegna cinematografica #rassegnacinemamarmoreo. Nei giorni 11 e 12 agosto la mostra al frantoio sarà visitabile esclusivamente su prenotazione, mentre dal 13 al 17 agosto l’ingresso tornerà libero, sempre dalle ore 18.

Mercoledì 13 agosto ore 21 “Silent Reading Party”, letture in silenzio sotto l’albero e momento di confronto sui libri scelti, in collaborazione con Casa Cultural, Cosavuoichetilegga?, Libreria San Michele e Libreria Albero Azzurro. L’esposizione resterà aperta in serale per l’occasione.

In attesa dell'inaugurazione ufficiale di sabato 9 agosto, la manifestazione “Arte in Campagna” 2025 è stata anticipata da iniziative collaterali come il laboratorio di incisione calcografica, realizzato grazie al contributo di alcuni docenti del liceo artistico di Albenga presso il Frantoio di Marmoreo e da #Camminarrando, camminata lenta con momenti di pratica e lettura con Nicoletta Bernardini di Corpomotiva e Monica Maggi di Casa Cultural, esperienza anch’essa allineata al tema dell’esposizione collettiva.

Per informazioni e prenotazioni: 331 2131310.