I "mondi dell’Argentina" in un concerto a Finale Ligure

Nell'ambito del progetto "Musica in Chordis - Voci e armonie nelle chiese del Finalese", all'interno della rassegna "Musica nei Castelli di Liguria", lunedì 11 agosto alle ore 21:15 nella Chiesa Sant’Eusebio, nella frazione Perti, il Sarita Schena Trio si esibirà nel concerto "A flor de piel - Una voce per cantare i mondi dell’Argentina". Il gruppo proporrà brani di Astor Piazzolla, Caetano Veloso, Mercedes Sosa e dei più grandi autori figli dei "due mondi".

"Il nostro progetto nasce dall’idea di proporre un viaggio tra musica e parole che racconti i 'sud del mondo', in particolar modo fra l’Italia e la tradizione del tango e del Sudamerica - spiega la cantante Sarita Schena - Affrontiamo un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana quali Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo, al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez e Chavela Vargas. Generi di frontiera, epopee sonore legate a filo doppio dalla storia e dalla vocazione poetica intensa".

Alla voce dell'artista italoargentina, venata di intensa malinconia, fanno eco le corde della chitarra classica di Giuseppe De Trizio e il sax soprano di Claudio Carboni, anche produttore discografico dell'album con Egea Records. Il trio "canta" tutta una comunità che oggi si ritrova a doversi confrontare e a dover condividere le medesime difficoltà, legate ad un passato fatto di contaminazioni culturali, influenze migratorie e crescita sociale, nonché un futuro che si basa sulla forza e sulla costante ricerca di un affettuoso contatto nel passato.