Castagnabuona si prepara alla festa patronale di San Rocco: fede, tradizione e memoria nel cuore dell’estate varazzina

La Confraternita di San Rocco e di Nostra Signora della Croce si appresta a vivere con rinnovata partecipazione i giorni dedicati al suo santo patrono, San Rocco, figura amata e venerata non solo nella frazione di Castagnabuona, ma anche da tutta la comunità varazzina.

In vista della solennità liturgica, sono stati organizzati diversi momenti di preparazione e di condivisione spirituale e comunitaria.

Mercoledì 13 agosto, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di San Rocco, si terrà una riflessione storico-artistica sulla vita e sul culto del Santo a cura di don Claudio Doglio, parroco della Collegiata di Sant’Ambrogio. Un’occasione preziosa per riscoprire il significato profondo di questa figura, la cui devozione è intrecciata alla storia e alla cultura del luogo.

Venerdì 15 agosto, solennità dell’Assunzione di Maria, il programma religioso prevede la recita delle Lodi mattutine alle 8.45, seguita alle 9.00 dalla Santa Messa.

Il cuore della festa sarà sabato 16 agosto, giorno della memoria liturgica di San Rocco. Alle 18.00, sarà celebrata la Santa Messa solenne, a cui seguirà la processione per le vie del paese, accompagnata dai fedeli, dalle Confraternite con i crocifissi, dalle autorità cittadine e dalla banda musicale “Cardinal Cagliero” di Varazze. A conclusione, la benedizione sul sagrato dell’Oratorio. A presiedere le celebrazioni sarà S.E.R. Mons. Calogero Marino, Vescovo di Savona-Noli.

La festa proseguirà anche sul piano conviviale: domenica 17 agosto, si terrà una cena a menù fisso presso i locali della Società di Mutuo Soccorso di Castagnabuona, organizzata in collaborazione con la Confraternita. Il menù prevede focaccette croccanti con formaggetta, melanzane ripiene (piatto tipico della festa), polipetti in umido, dolce e caffè. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero indicato nella locandina.

Lunedì 18 agosto, la festa si concluderà con una serata di immagini e memoria: sulla piazzetta dell’Oratorio saranno proiettate foto e filmati che raccontano la storia della festa e della vita quotidiana del paese.

Quest’anno la festa patronale assume un significato ancora più profondo: «Ricorre il 75° anniversario della realizzazione della cassa processionale di San Rocco – spiegano dalla Confraternita – donata da Angelo Baglietto, detto “Battaggin”, della vicina frazione di Cantalupo, come ex voto per essere tornato sano e salvo dalla Seconda guerra mondiale. Un anniversario che celebriamo con gratitudine, ma anche con il cuore rivolto a quanto sta accadendo oggi in diverse parti del mondo. In questo tempo segnato da conflitti, la festa di San Rocco sarà anche un momento per invocare il dono della pace».

I festeggiamenti continueranno pochi giorni dopo con la memoria liturgica di San Bernardo, anch’egli molto caro alla comunità.

Mercoledì 20 agosto, alle ore 19.00, sarà celebrata la Santa Messa nella suggestiva chiesina dei “Favari”, dedicata al Santo di Chiaravalle. Al termine, un semplice momento conviviale organizzato dai massari, per concludere in fraternità una settimana di intensa spiritualità e tradizione.