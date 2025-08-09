Bergeggi, superati i 4mila euro in donazioni per l'asta benefica del Progetto Renzino Astengo

Il fine era davvero nobile: una raccolta fondi per sostenere il Progetto Renzino Astengo e l'obiettivo è stato raggiunto: oltre 4mila euro che saranno destinati al Progetto Renzino Astengo che da anni si ocucpa di formazione al primo soccorso nelle scuole.



"Cosa dire se non che ringrazio tutti immensamente: gli amici della Cresc.i ovviamente, il Circolo Ricreativo e la Proloco di Bergeggi, l'associazione politico culturale Amare, il 118 savonese, la direzione didattica- dice Roberto Arboscello - tutti coloro che hanno messo a disposizione oggetti che sono andati all'asta (Stephan El Shaarawy e il papà Sabri, Michele Sbravati e la Juventus, Linda Cerruti, il Genoa e la Sampdoria, il Sampdoria Club Vialli e Mancini con Cristina Bolla, la SPA del Dominio Mare con Francesca e Matteo Bonello, Gianluca Nasuti e il Circolo dei maestri ceramisti). A Mara, Sarah e Francesca che hanno collaborato alla serata".



"E poi coloro che hanno dato vita al meraviglioso spettacolo: la Babilonia Ethnic Band, il grande cabarettista Andrea Di Marco e l'immenso amico Gioele Dix.

Non è scontato trovare persone così disponibili che si mettono a disposizione a titolo totalmente gratuito per fare del bene. A loro come a tutti coloro che hanno contribuito un immenso fìgrazie E un grande abbraccio ai genitori di Renzino, Cristina e Geri con una promessa: ci rivediamo il prossimo anno. Siamo già al lavoro".