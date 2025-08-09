 / Attualità

Attualità | 09 agosto 2025, 13:31

Il gruppo savonese dell'Associazione nazionale marinai d'Italia candida Savona sede del raduno nazionale 2027

Da poco è stato eletto il nuovo direttivo dell'associazione che ha sede alla Torretta

Primo incontro del nuovo direttivo la candidatura di Savona come città per ospitare in XXII raduno nazionale. Sono le novità emerse nel Consiglio direttivo del gruppo Anmi ( Associazione nazionale marinai d'Italia) Savona con il nuovo direttivo per il prossimo quadriennio 2025/2029.

"Ovviamente uno degli argomenti principali - spiega Luca Ghersi dell'Anmi - è stata la candidatura della nostra città quale sede del XXII Raduno Nazionale ANMI 2027 per il quale abbiamo il sostegno finanziario del Comune di Savona, della Provincia di Savona e della Regione Liguria. Se venissimo scelti sarà una grossa opportunità per il nostro territorio oltre a far conoscere le nostre eccellenze". 

