Savona, alle Fornaci torna la tradizionale cerimonia di benedizione delle imbarcazioni

Una cerimonia molto sentita e seguita dai savonesi, non solo per il suo valore religioso ma anche sociale.

Sabato 9 agosto a Savona, nelle acque antistanti lo Scaletto dei pescatori alle Fornaci, ha avuto luogo la cerimonia di benedizione delle imbarcazioni, organizzata dall’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi con la collaborazione di Assonautica Savona. Le imbarcazioni presenti erano moltissime, di ogni tipo, dalla canoa alla barca a vela d’epoca, tutti uniti per un momento di preghiera e di raccoglimento, per sentirsi vicini e solidali in questo periodo particolarmente difficile, per condividere il concetto che il mare unisce ciò che la terra divide. Nella preghiera sono stati ricordati i morti in mare, per lavoro o fuggendo da guerre e da carestie. Quella della Benedizione delle barche è una tradizione antichissima e siamo lieti di contribuire a mantenerla viva. E’ stata una cerimonia emozionante nella sua semplicità, sicuramente un evento apprezzato dai tantissimi partecipanti, su una cinquantina di imbarcazioni.

Gianni Bennati, presidente dell’Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi, ha comunicato che “all'evento erano presenti circa 35 canoe e sup, notevole la presenza delle canoe dell'Associazione. Tra i partecipanti anche la pluricampionessa Sara Oddera, che ringraziamo. Non possiamo dimenticare lo staff della Parrocchia N.S. della Neve capitanati dal Parroco Don Angelo Magnano. La benedizione è stata impartita dal Diacono Maurizio Vivalda” Assonautica ringrazia l'Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi, i soci che hanno collaborato nell'organizzazione ed i Vigili del Fuoco del Soccorso Acquatico presenti all'evento