Furti negli stabilimenti balneari, domenica di lavoro per i carabinieri ad Albisola e Savona

Con l’arrivo dell’estate, i carabinieri del Comando Provinciale di Savona hanno intensificato i controlli lungo la costa, prestando particolare attenzione agli stabilimenti balneari.

Proprio in occasione di uno di questi servizi, ad Albisola Superiore, i militari della stazione locale hanno arrestato un 45enne della provincia di Alessandria, ritenuto responsabile del furto di una borsa lasciata sotto l’ombrellone in uno stabilimento balneare.

L'uomo, notato sul lungomare mentre litigava con una donna e mostrava un atteggiamento sospetto, è stato controllato dagli uomini dell'Arma. Durante le verifiche, il titolare di uno stabilimento ha segnalato ai militari il furto appena commesso ai danni di una bagnante.

Nel momento in cui il 45enne ha tentato di allontanarsi, i carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo, estendendo la perquisizione alla sua auto parcheggiata poco distante. Sotto un sedile è stata ritrovata la borsa della vittima, poi restituita.

L'uomo è stato arrestato e questa mattina giudicato con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato indagato per furto aggravato.

Un secondo episodio si è poi verificato, quasi contemporaneamente, a Savona e sempre all’interno di uno stabilimento balneare della passeggiata Walter Tobagi.

E' stato un carabiniere fuori servizio operante in Val Bormida a fermare in flagranza un 48enne della provincia di Genova che stava tentando di rubare un portafoglio da una borsa lasciata sotto l’ombrellone.

Bloccato dal militare, è stato poi affidato ai colleghi savonesi, intervenuti sul posto. Dopo gli accertamenti in caserma, il 48enne è stato denunciato in stato di libertà e la refurtiva riconsegnata al proprietario.

"I due episodi confermano - sottolinea l’Arma - l’impegno costante nel presidio del territorio e nella lotta alla criminalità predatoria, soprattutto nei luoghi più frequentati durante la stagione estiva".