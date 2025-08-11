Savona, lutto per la scomparsa di Maria Clotilde "Kiki" Longobardi

Savona in lutto per la scomparsa all'età di 80 anni di Maria Clotilde Longobardi Vallescura.

Conosciuta da tutti come "Kiki", è stata presidente nel periodo 2020-2021 del Lions Club Albissola Marina e Albisola Superiore Alba Docilia. Era stata insignita del Malvin Jones e aveva creato un service, una gara di golf per la raccolta fondi da destinare all' lcif

"Era un'amica, una donna molto generosa, attiva nel campo del sociale e la ricordo con molto affetto" ha detto l'attuale presidente dei Lions Alba Docilia Barbara Bagnasco.

Nel 2012 aveva donato un'ambulanza alla Croce Rossa, comitato locale di Savona in memoria del marito, lo storico commercialista Lucio Vallescura, scomparso nel 2010. Sul mezzo è presente proprio una dedica nei confronti del coniuge.

Maria Clotilde Longobardi inoltre era consorella della Confraternita di N.S. di Castello e socia della Fidapa-BPW Italy di Savona.

"La Presidente Nazionale Concetta Corallo con il CPN, il CN, il Collegio delle Garanti, il Collegio delle Revisore dei Conti e tutte le Socie si stringe con partecipazione al dolore della Presidente della Sezione Savona e di tutte le Socie per la scomparsa della cara Socia Maria Coltilde Longobardi e formula le più sentite condoglianze alla Famiglia ed alla Sezione" il cordoglio della Fidapa nazionale.

Lascia i cugini Amalia e Giancarlo con le famiglie e gli amici.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 13 agosto alle 9.00 nell'oratorio N.S. di Castello in via Manzoni.