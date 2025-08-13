Ferragosto in sicurezza: nel vivo l'operazione “Mare e Laghi sicuri 2025” della Capitaneria di Porto di Savona

Alla vigilia di ferragosto giunge nel vivo l'operazione “Mare e Laghi sicuri 2025”, in corso di svolgimento sul litorale savonese dal giugno scorso, che vedrà in questi giorni un dispositivo di vigilanza rinforzato per assicurare il massimo sforzo operativo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività nautiche e balneari.

Nel periodo di ferragosto saranno impegnati circa 35 uomini dislocati lungo il litorale di giurisdizione della provincia savonese, organizzati in pattuglie a terra ed a bordo di sei mezzi nautici per la vigilanza delle coste e del mare, in particolare della zona a ridosso della fascia di balneazione e durante gli orari di maggiore fruizione delle spiagge e del mare.

Intensa sarà anche l'attività a tutela dell'ambiente marino, con un rinforzo della vigilanza nell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi e nei pressi dell’Isola della Gallinara. Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Savona richiama l’attenzione di tutti i bagnanti sulle principali regole prudenziali da rispettare per una fruizione sicura del mare e delle spiagge, in particolare di prestare particolare attenzione alle condizioni del mare, evitando di fare il bagno quando è esposta la bandiera rossa o con mare agitato e raffiche di vento. Non può infatti non essere sottolineato come comportamenti imprudenti, oltre a produrre effetti letali per chi li mette in atto, pongano a repentaglio la vita di chi presta soccorso, sia per obbligo di servizio che per spirito di altruismo.