Ceriale, vietata la balneazione alla foce del Rio Torsero: scoperti spuntoni metallici in mare

Stop ai bagni nello specchio acqueo davanti alla foce del Rio Torsero, fino a nuova comunicazione. Ma non si tratta di inquinamento ambientale o di problemi alla qualità dell'acqua

Il Comune ha emesso un’ordinanza, firmata dal responsabile dell’Ufficio Demanio, dopo la segnalazione della Capitaneria di Porto di Loano-Albenga.

Durante un controllo, sono stati individuati spuntoni metallici affioranti in mare, a pochi metri dalla riva e in prossimità dello stabilimento “Dog Beach”. Il materiale ferroso rappresenta un rischio concreto per la sicurezza di bagnanti e animali.

Le misure adottate: posizionata una boa di segnalazione del pericolo, con la collaborazione della struttura La Spiaggia di Pippo; divieto di accesso in acqua nel tratto tra il confine dello stabilimento Benba Beach (a levante) e l’arginatura del Rio Torsero (a ponente); area interdetta: circa 20 metri di lunghezza per 10 metri dalla battigia.

Il divieto resterà in vigore fino alla completa rimozione dei materiali e alla verifica di sicurezza da parte delle autorità.