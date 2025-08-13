Finale perde una memoria storica, è mancato a 91 anni Mario Bolla

A 91 anni (ne avrebbe compiuti 92 il prossimo settembre, ndr) se n'è andata una delle memorie storiche, nonché figura molto conosciuta e stimata, di Finale Ligure, in particolare di Finalborgo.

Nelle scorse ore si è spento Mario Bolla, macellaio del rione nei decenni passati, molto attivo nel mondo sportivo e sociale locale. Era stato infatti presidente e socio storico della Finalborghese calcio, diventando poi, in seguito alla nascita dell'FBC Finale, uno dei dirigenti più conosciuti e che più si erano spesi per la società.

Ma il suo impegno, come detto, non si fermava qui. Aveva anche presieduto il consiglio della Croce Verde Finalborghese, per decenni.

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 14 agosto, alle ore 15:30 nella basilica di San Biagio in Finalborgo.