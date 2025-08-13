Savona, intervento della Polizia Locale sulla spiaggia alla foce del Letimbro: sgomberati i campeggiatori abusivi

Campeggiatori abusivi sulle spiagge libere, interviene la polizia locale. La settimana di Ferragosto è una delle più critiche per le spiagge cittadine, prese d'assalto non solo dai bagnanti ma anche da molti campeggiatori abusivi. Nella prima mattinata di oggi (13 agosto, ndr), la Polizia Locale di Savona è intervenuta sulle spiagge libere, compresa quella alla foce del torrente Letimbro, per sgomberarne un gruppo.
Gli agenti, giunti sul posto nella prima mattinata, hanno trovato alcune tende montate direttamente sull’arenile, in violazione delle ordinanze che vietano il campeggio e il bivacco notturno lungo il litorale cittadino.
L’operazione rientra nei controlli intensificati disposti dall’amministrazione comunale e dalla polizia locale per contrastare il fenomeno del campeggio abusivo, particolarmente diffuso nei mesi estivi. La normativa prevede sanzioni amministrative per chi occupa in modo improprio la spiaggia, oltre alla rimozione immediata di tende, ombrelloni e giacigli.
Negli ultimi anni, la foce del Letimbro è stata più volte teatro di interventi analoghi, soprattutto durante la stagione balneare, quando il fenomeno dei bivacchi notturni si intensifica, creando problemi di decoro e sicurezza.