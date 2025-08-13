Savona, stop alle tende abusive in spiaggia: controlli e sanzioni prima di Ferragosto

Nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, intensificati durante il periodo estivo per garantire a turisti e cittadini un’estate sicura, nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli mirati presso alcune spiagge sulle quali erano arrivate alcune segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza di alcune tende: già in altre occasioni, in diversi tratti del litorale erano state poste in essere analoghe attività, con la rimozione delle tende e la comminazione di sanzioni amministrative.