"Harmonia d'affetti devoti e Compiete", il 31 agosto concerto a Varazze

Domenica 31 agosto alle ore 21 all'Oratorio San Bartolomeo, nell'omonima piazza, avrà luogo il concerto "Misticismo e Assoluto, ovvero Harmonia d'affetti devoti e Compiete. Opera IlI e VII di Giovanni Legrenzi (Clusone 1626 - Venezia 1690)".

Si esibirà il gruppo Nova Ars Cantandi, formato da Alessandro Carmignani (canto), Enrico Torre (alto), Alberto Allegrezza (tenore), Gianluca Ferrarini (tenore), Marcello Vargetto (basso) e Ivana Valotti (organo) e diretto da Giovanni Acciai.

L'evento è inserito in "Musica Aurea - Percorsi di musica sacra dal Medioevo ad oggi", rassegna organizzata per il quarto centenario dell'elezione di santa Caterina da Siena e del beato Jacopo da Varagine a patroni, con la direzione artistica di Antonio Delfino e i patrocini di Regione Liguria, Provincia di Savona e Diocesi di Savona-Noli. L'ingresso sarà gratuito.