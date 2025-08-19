Due cast, un unico successo: Borgio Verezzi applaude Gl’Innamorati

Domenica 17 e lunedì 18 agosto il Cinema Teatro Gassman ha accolto un numeroso pubblico per la prima replica di Gl’Innamorati di Carlo Goldoni, messo in scena dalla Compagnia del Barone Rampante.

Sul palco, Gaia De Giorgi, Iacopo Ferro e Gaia Capelli hanno guidato l’ensemble con energia e generosità, distinguendosi per una prova intensa e brillante. I tre registi, sempre presenti in scena, hanno saputo dar vita a uno spettacolo curato nei dettagli, attuale e coinvolgente.

Molto apprezzata la scelta di proporre due cast differenti nelle due repliche: una formula che ha permesso di valorizzare al meglio i giovani allievi e di offrire al pubblico due interpretazioni diverse dello stesso testo.

Nella serata del 17 agosto si sono esibiti Gaia Capelli, Gaia De Giorgi, Iacopo Ferro, Edoardo Canale, Nina Canfora, Edoardo Catelli, Gioia Crippa, Alex Gentile, Aurora Mileto, Eleonora Oberto e Pietro Ramello.

Lunedì 18 agosto, invece, sul palco del Gassman sono saliti Gaia Capelli, Gaia De Giorgi, Iacopo Ferro, Matteo Alienda, Edoardo Catelli, Francesca Bianco Tonetti, Francesco Arecco, Gisella Panizza, Alessandro Mattiauda, Aurora Mileto ed Elia Farinazzo.

L’accoglienza del pubblico è stata calorosa: applausi, entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato entrambe le serate, con una platea composta non solo da residenti e turisti, ma anche da ex allievi della scuola teatrale e dagli attuali studenti. Presenti in sala anche il sindaco Renato Dacquino e i consiglieri Pierluigi Ferro, Sonia Garofalo e Mattia Rolando.

Dal Barone Rampante è arrivato un messaggio di ringraziamento agli enti e alle istituzioni che hanno reso possibile il progetto: "Un ringraziamento speciale va anche alla Fondazione De Mari, per il continuo sostegno alle attività della compagnia. Un sentito ringraziamento va al Comune di Pietra Ligure e alla Preside dell’Istituto Comprensivo, prof.ssa Giusi Manno, che insieme hanno reso possibile lo svolgimento delle prove, offrendo alla compagnia spazi, fiducia e supporto logistico concreto: un gesto di collaborazione che conferma l’importanza di sostenere la cultura come strumento formativo e di comunità".

Le scene sono state curate da Francesca Bianco Tonetti e Aurora Mileto – quest’ultima anche interprete di un misterioso personaggio che attraversa la storia –; i costumi dal laboratorio diretto da Marcella Rembado; le luci da Michele Abrate; la fonica da Daniel Tonetti.

Nel finale, Marcella Rembado, presidente della compagnia, è salita sul palco per ringraziare tutti e condividere il senso di questo percorso: "Un’esperienza formativa, artistica e collettiva, dove la varietà non è solo un valore aggiunto, ma il cuore stesso del teatro".

Ora Gl’Innamorati è pronto a spostarsi ad Alassio, dove domani, mercoledì 20 agosto, sarà in scena al Parco di San Rocco – Auditorium Simonetti, alle ore 21:30, con il cast già andato in scena lo scorso 17 agosto.