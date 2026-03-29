Sassello, cinque immobili per oltre 640mila euro: l’Asp Ospedale Sant’Antonio procede col piano di risanamento

Cinque immobili in vendita, tra cui una villa storica di particolare pregio e un compendio rurale con terreni agricoli annessi, per un valore complessivo minimo di oltre 640 mila euro.

Questa la nuova misura prevista dal commissario straordinario che sta gestendo il non semplice momento dell’Asp Ospedale Sant’Antonio di Sassello, interessato da un piano di risanamento pluriennale previsto dalla Regione Liguria che in questa fase punta sulla vendita del patrimonio immobiliare di sua proprietà per alleviare i conti.

La procedura prevede la vendita di cinque lotti residenziali situati nel territorio comunale di Sassello. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 19 giugno, mentre l’asta pubblica si svolgerà il 22 giugno alle 10.30 nella sede dell’ente, in via Gerolamo Badano.

Tra i beni in vendita spicca il secondo lotto, rappresentato dalla storica “Villa Patrone”, situata in località Pianferioso. Si tratta di una dimora di grande valore architettonico articolata su tre piani fuori terra e uno seminterrato, realizzata in stile eclettico e caratterizzata da una suggestiva torretta. L’edificio è immerso in un ampio parco secolare: non a caso, la villa è stata dichiarata di interesse culturale, condizione che comporta specifici vincoli di tutela e la possibilità per lo Stato di esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita.

Accanto alla villa, l’asta comprende altre tipologie immobiliari. Il primo lotto riguarda una casa indipendente degli anni Sessanta in via Solerolo, distribuita su due piani e dotata di giardino privato. Il terzo lotto propone invece un compendio rurale in località Maddalena, composto da abitazione, fienile, magazzini e oltre 250 metri quadrati di terreni agricoli tra vigneti e seminativi; l’immobile risulta attualmente locato fino al 2028.

Più contenute le dimensioni del quarto lotto, una piccola unità indipendente in via Bastia, articolata su tre livelli ma segnalata in stato di avanzato degrado, e quindi bisognosa di interventi di recupero. Completa l’offerta il quinto lotto, un’abitazione nel centro storico di piazza Barbieri, sviluppata su tre piani e corredata da locali sottotetto.

Le superfici complessive degli immobili variano dai 78 ai 609 metri quadrati, con prezzi a base d’asta che partono da circa 37 mila euro e arrivano a superare i 380 mila euro. La vendita avverrà nello stato di fatto attuale e l’aggiudicazione sarà effettuata tramite offerte segrete, al rialzo o almeno pari alla base fissata.

Per partecipare è necessario effettuare un sopralluogo obbligatorio entro il 5 giugno e presentare una cauzione pari al 20% del valore del lotto scelto.