Pietra, una coppia di turisti scrive al direttore: “Degrado e abbandono per il parcheggio pubblico di via Cesare Battisti”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di due turisti proprietari di una seconda casa a Pietra Ligure.

“Gentile direttore, vorremmo segnalare alla sua attenzione l'estremo degrado e abbandono del parcheggio pubblico situato all'inizio di via Cesare Battisti in Pietra Ligure.

La pavimentazione del parcheggio è da tempo traballante e pericolosa, soprattutto in relazione con il continuo via vai di auto e relativi automobilisti che usufruiscono del parcheggio.

L'illuminazione pubblica alla destra del parcheggio è completamente oscurata dalle folte chiome degli alberi che nessuno da tempo sta curando.

Il giardinetto sulla sinistra (se così si può ancora chiamare questo verde pubblico nella città dell'Infiorata) è in realtà una selva pubblica, con alte erbacce e probabile ricovero di più specie animali non del tutto gradite.

L'Ufficio Manutenzioni del Comune di Pietra Ligure, più volte interpellato, afferma che il sito non è di sua competenza; ma, appurato che l'intera area è di proprietà comunale, chi deve provvedere alla sua manutenzione o far sì che il degrado e l'incuria siano risolti?”.