Spostamento a monte ferrovia, il Comitato Territoriale: “Progetto vecchio. Perché non valutare nuove tecnologie come Hyperloop?”

“E’ una domanda che ci facciamo in molti, se abbiamo la possibilità di guardare al futuro, perché vogliono realizzare un progetto di quarant’anni fa? La tecnologia Hyperloop si avvale tranquillamente della linea ferroviaria esistente, grazie alla Ironlev , azienda italiana che ha già fatto viaggiare un treno a levitazione magnetica sulla tratta Adria-Mestre, senza apportare alcuna modifica alla linea ferroviaria esistente, tanto meno doverla spostare”.

Lo dicono in una nota i membri del direttivo del Comitato Territoriale.

“Molti Paesi – proseguono - tra cui Cina , Giappone e Corea del Sud utilizzano da anni questa tecnologia, la cui la velocità può raggiungere i 500 km/h. Se pensiamo che i vecchi tempi di percorrenza, quando in ogni stazione c’erano i binari di incrocio e precedenza (poi “magicamente” eliminati…) ci facevano risparmiare dai dieci ai venti minuti”.

“Oggi prevediamo di spendere circa tre miliardi di euro – sottolineano -, con minimo otto anni per la realizzazione, per tornare ai tempi di percorrenza, paragonabili a quelli degli anni ‘90. Magia: fra 10 anni avremo i tempi di percorrenza di quarant’anni fa con un progetto di mezzo secolo fa!”

“Senza elencare tutti i difetti dell’obsoleto progetto di spostamento a monte della tratta Finale Ligure - Andora, basterebbe analizzare i dati e osservare i disagi che stanno subendo i nostri conterranei della provincia di Imperia. Insomma – concludono - se il futuro è dietro la porta, un occhio di riguardo bisognerebbe darlo a nuove tecnologie come Hyperloop dove le velocità sono decisamente più elevate”.