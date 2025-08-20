"Montare, raccogliere, costruire – insieme – un aiuto reale": la UILDM Albenga lancia la raccolta delle monetine da 1 - 2 - 5 centesimi

Quante volte ci ritroviamo in tasca o in fondo alla borsa le piccole monetine in rame – i cosiddetti “ramini” – da 1, 2, 5 centesimi? Spesso restano lì, dimenticate.

Con MONTIAMO i Ramini, l’Associazione UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Albenga, trasforma questi spiccioli “fastidiosi” in valore concreto per i propri progetti a favore delle persone con disabilità.

L’iniziativa è semplice: mettere insieme, centesimo dopo centesimo, ciò che da soli sembra poco, ma che unito fa la differenza. È questo il senso del nostro “MONTIAMO”: montare, raccogliere, costruire – insieme – un aiuto reale.

Come partecipare

Chiunque può partecipare conferendo ciò che ha raccolto.

Se avete un po’ di questi spiccioli, o ogni volta che li riceverete di resto e appesantiranno borsette e tasche, teneteli da parte.

Consegna diretta: portateli il martedì e il venerdì pomeriggio presso UILDM Albenga, Via Roma 66.

Ritiro su richiesta: scrivete a uildm.albenga@gmail.com per concordare il ritiro.

Punti di raccolta: se conoscete aziende, enti o esercizi (pubblici o privati) disposti a ospitare un raccoglitore di monetine, segnalatecelo e aiutateci ad attivare il contatto scrivendo a uildm.albenga@gmail.com.

Perché i “ramini” valgono

Le monete di piccolo taglio pesano poco singolarmente, ma insieme possono sostenere attività e servizi essenziali. Il messaggio è chiaro: anche il più piccolo contributo è importante. Con MONTIAMO i ramini vogliamo dimostrare che ciò che spesso consideriamo “di troppo” può diventare risorsa.

Trasparenza e destinazione dei fondi

A fine raccolta UILDM Albenga comunicherà importo complessivo, destinazione dei fondi e risultati ottenuti sui propri canali. Ogni centesimo verrà contato e rendicontato.

Un gesto quotidiano, un impatto concreto

Invitiamo cittadini, famiglie, scuole, associazioni, negozi e uffici a mettere da parte i ramini in un barattolo dedicato. Quando sarà pieno, portatelo o chiamateci: insieme montiamo un aiuto che conta.